Новая встреча Украины, США и России может состояться в Америке, – Зеленский

Процесс мирных переговоров по урегулированию войны в Украине существенно оживился в последнее время. Новая трехсторонняя встреча может состояться в США.

Об этом в видеообращении 5 февраля сообщил Владимир Зеленский.

Что сказал президент о новом раунде переговоров?

Глава государства заслушал доклад переговорной группы по итогам двух дней встреч и консультаций в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. В то же время он отметил, что уже идет подготовка к новому этапу переговоров.

Из того, что можно уже сказать – в ближайшее время планируются следующие встречи. Вероятно в Америке,

– заметил Зеленский.