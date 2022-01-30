Підписи проти війни з Україною у Росії, скандал з працівницею "Ради": головні новини 30 січня

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Джерело: "Эхо Москвы"

У світі продовжують говорити про можливе вторгнення Росії на територію України. Водночас відомі росіяни почали збирати підписи проти війни з Україною.

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Збирають підписи вчені, письменники, журналісти, правозахисники. Вони створили "Заяву прихильників миру проти Партії Війни у російському керівництві".

Позиція проти вторгнення в Україну

"Наша позиція дуже проста: Росії не потрібна війна з Україною та Заходом. Нам ніхто не загрожує, ніхто не нападає. Політика, заснована на просуванні ідеї такої війни, – аморальна, безвідповідальна та злочинна, не може вестись від імені народів Росії. Така війна не може мати ні легітимних, ні моральних цілей. Дипломатія країни не може займати жодної іншої позиції, крім категоричного неприйняття такої війни", – йдеться в заяві.

У ній наголосили, що війна несе загрозу існуванню самої Росії: "Божевільні дії політичного керівництва країни, які штовхають нас до цієї межі, неминуче ведуть до формування у Росії масового антивоєнного руху. Кожен із нас стає його частиною".