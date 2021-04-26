Головні новини 26 квітня: роковини трагедії на ЧАЕС, Кива захистив дисертацію

В Україні вшановують 35-ті роковини аварії на Чорнобильській АЕС. Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію. Володимир Зеленський прокоментував можливу зустріч з Володимиром Путіним. Росія висилає ще одного українського дипломата. Такими були головні новини 26 квітня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

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Роковини аварії на ЧАЕС

Джерело: 24 канал

В Україні вшановують 35-ті роковини аварії на Чорнобильській АЕС. Трагедія сталася у ніч на 26 квітня 1986 року.

Тоді у четвертому енергоблоці ЧАЕС пролунали 2 теплових вибухи – вони повністю зруйнували реактор. Цей день став однією з найчорніших сторінок в історії людства. І лише подвиг ліквідаторів врятував Україну та світ.

У день роковин президент Володимир Зеленський та прем'єр Денис Шмигаль відкрили мультимедійну виставку "Чорнобиль. Подорож". Її метою є розповісти більше про саму аварію, а також – розкрити історії людей, життя яких нерозривно пов'язане з катастрофою Чорнобиля. Окрім того, виставка розкриває подальше майбутнє Зони відчуження.

Також 26 квітня 2021 сталася ще одна знакова для історії Чорнобиля подія: ввели в експлуатацію нове сховище для відпрацьованого ядерного палива. Термін його експлуатації – 100 років. Зеленський зауважив, що реалізовували проєкт понад 10 років.

Зеленський наголосив: ми досі не можемо усвідомити весь масштаб катастрофи, яка сталася у 1986 році. Найкраще, що людство може зробити – це засвоїти урок назавжди.

За словами Зеленського, "ми ніколи не забудемо слова, присвячені пам'яті загиблих ліквідаторів аварії на ЧАЕС: "Життя заради життя".

Вони віддали своє заради нашого. Вони довели, що життя перемагає. Життя заради дітей, онуків, правнуків та всіх наступних поколінь. В Україні. У Європі. На планеті Земля,

– наголосив Зеленський.

Що ще сказав Зеленський

Спільним обов'язком українців є зберегти пам'ять про кожного з ліквідаторів та висловити їм безмежну подяку.

Наразі вже є багато версій, що можна було зробити, аби уникнути катастрофи. Однак в історії немає зворотної дії.

Чорнобиль – це комплекс спільних дій та викликів заради майбутнього.

Українська влада має на меті трансформувати територію відчуження у – "відродження". В історію Чорнобиля необхідно закласти науково-просвітницький зміст та розвивати її у позитивному контексті.

Міністр культури Олександр Ткаченко розповів, що Чорнобильську зону відчуження хочуть внести у список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО . Це дозволить майбутнім поколінням на власні очі побачити місце трагедії.

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Головне про Чорнобиль / Інфографіка 24 каналу

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Кива став кандидатом наук

Джерело: 24 канал

Одіозний політик Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію. Назва роботи – "Механізм впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС і України)".

Рішення присвоїти Киві науковий ступінь підтримали усі 13 членів Наукової ради.

Сьогодні наукова спільнота стала сильнішою, бо до них долучився чесний, принциповий і сильний громадянин,

– заявив Кива.

Як Кива осоромився

На урочисту подію пустили лише журналістів з проросійських телеканалів: Newsone, "112 Україна" та ZIK. Водночас деякі особливо епічні моменти захисту все-таки потрапили у мережу. Зокрема, що Кива уникнув відповіді на запитання одного з членів приймальної комісії.

Що запитаав член приймальної комісії: "Який зміст ви вкладаєте у поняття демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат".

Що відповів Кива: "відповідь ми надамо у наступній нашій науковій роботі".

Кива став кандидатом наук: дивіться відео

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Зеленський про зустріч з Путіним

Джерело: Financial Times

Володимир Зеленський заявив, що хоче зустрітися у двосторонньому форматі виключно з главою Кремля Володимиром Путіним. Про жодні переговори з бойовиками на Донбасі не може навіть мовитися.

Нас не хвилює місце проведення, головне – це зміст,

– наголосив український лідер.

Що було раніше

Зеленський 20 квітня запропонував Путіну зустрітися у будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна. Український лідер заявив, що ця зустріч може щонайменше стати можливістю "поки не пізно зупинити вбивчу математику майбутніх військових втрат".

Очільник Кремля відповів лише 22 квітня. Путін заявив, що проблеми Донбасу українське керівництво має спершу обговорити з ватажками бойовиків на окупованому Донбасі, а вже тоді з представниками третіх країн, як-от Росія.

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Росія висилає ще одного українського дипломата

Джерело: МЗС Росії

У Росії ще одного українського дипломата оголосили персоною нон ґрата. Посадовець має покинути територію країни-агресора до 30 квітня.

У Міністерстві закордонних справ Росії аргументують такі дії начебто "недружньою поведінкою України". Там також попередили: якщо Україна продовжить свої нібито "ворожі дії" проти їхніх дипломатів, Росія у відповідь здійснить "додаткові заходи" щодо персоналу українських посольств та консульств.

Реакція України

Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що Україна також найближчим часом вишле російського дипломата.

Таке рішення (вислання українського дипломата – 24 канал) тільки підтверджує обраний Росією курс на подальше загострення з Україною. Відповідь нашої держави на цю провокацію не забариться. Найближчим часом МЗС оголосить за принципом взаємності про висилку російського дипломата з території України,

– сказав Ніколенко.

Дії Росії Ніколенко назвав "черговою провокацією російської сторони проти співробітників українських дипломатичних установ в Росії".

Оголошення українського дипломата персоною нон ґрата Ніколенко схарактеризував як вчинок, позбавлений логіки.