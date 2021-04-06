Головні новини 6 квітня: втрати на війні, стрілянина у потязі та звинувачення у справі МАУ

Ще 2 українських захисників загинули на Донбасі. Військові влаштували стрілянину у потязі, який прямував з Костянтинівки до Києва. В Ірані 10 посадовцям висунули звинувачення у справі авіакатастрофи літака МАУ. НАБУ затримало брата судді Вовка при отриманні 100 тисяч доларів хабаря. Роковини окупації Донецька та Луганська. Такими були головні новини 6 квітня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

​Актуально Росія стягує війська до кордону з Україною: чи можливий наступ – все, що відомо

Втрати на фронті

Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Схід"

6 квітня на Донбасі обірвалося життя ще двох наших захисників. Відомо, що один військовий отримав смертельні поранення внаслідок обстрілу, інший – підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Деталі про втрати ЗСУ 6 квітня

23-річний військовий з Сумщини Максим Стеблянко отримав поранення внаслідок ворожого мінометного вогню біля Невельського. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, але під час евакуації він помер.

отримав поранення біля Невельського. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, але під час евакуації він помер. старший лейтенант Володимир Шпак загинув п облизу Степного внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої.

Загострення на Донбасі

Ситуація на Донбасі почала загострюватися ще з кінця березня. Саме тоді українська розвідка зафіксувала, як Росія стягує зброю до окупованого Криму.

За даними ЗСУ, Росія нарощує свою присутність у Воронезькій, Ростовській та Брянській областях. Усі ці регіони межують з Україною. У Кремлі заявили, що роблять це "у межах підготовки до майбутніх військових навчань "Захід 2021".

У Кремлі заявили, що роблять це "у межах підготовки до майбутніх військових навчань "Захід 2021". Паралельно з цим Росія активно почала перевіряти бойову готовність своїх збройних сил. Загалом у квітні запланували провести понад 4 тисячі навчань різного масштабу.

Від початку 2021 року на Донбасі загинули майже 30 українських захисників. Поіменний список героїв – читайте за посиланням

Ситуація на Донбасі та в окупованому Криму: дивіться відео

Розмова Зеленського зі Столтенбергом та Трюдо

Президент Володимир Зеленський 6 квітня провів телефонні розмови з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, а також з прем'єром Канади Джастіном Трюдо. Головною темою розмов було питання ескалації на Донбасі.

Деталі розмови з Єнсом Столтенбергом

Джерело: Офіс Президента

Зеленський розповів Столтенбергу, що останнім часом кількість порушень режиму тиші з боку російських окупантів збільшилась. На жаль, зростає і кількість загиблих українських захисників.

українських захисників. Зеленський закликав членів НАТО приділяти більше уваги питанням безпеки в Чорному морі та посилювати свою військову присутність у Чорноморському регіоні. Саме це, на думку президента, стане потужним чинником для стримування Росії.

в Чорному морі та посилювати свою військову присутність у Чорноморському регіоні. Саме це, на думку президента, стане потужним чинником для стримування Росії. Крім того, глава держави ще раз наголосив, що у відносинах з НАТО для України найбільш актуальним є можливість отримання Плану дій щодо членства.

Водночас Столтенберг повідомив, що подзвонив Зеленському через занепокоєння російською військовою діяльністю в Україні та навколо, а також через постійне порушення режиму припинення вогню.

НАТО твердо підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Ми залишаємось відданими нашому тісному партнерству,

– зауважив Генсек.

Більше про це Генсек НАТО подзвонив Зеленському через загострення на Донбасі

Деталі розмови з Джастіном Трюдо

Джерело: Офіс Президента

Український лідер подякував Джастіну Трюдо за послідовну підтримку України з боку Канади, яка є особливо цінною у такий непростий час.

Джастіну Трюдо України з боку Канади, яка є особливо цінною у такий непростий час. Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску на Росію , щоб запобігти подальшій ескалації.

, щоб запобігти подальшій ескалації. Також український лідер запросив Джастіна та Софі Трюдо на інавгураційний саміт Кримської платформи в Києві 23 серпня цього року та на святкування 30-річчя незалежності України.

До теми Кожен день війни коштує нам життів, – Зеленський поговорив з Трюдо

Стрілянина у потязі Костянтинівка – Київ

Джерело: Укрзалізниця

У ніч проти 6 квітня у потязі Костянтинівка – Київ сталася перестрілка між офіцерами Держспецзв'язку. За даними Офісу Генпрокурора, обоє спецслужбовців перебували у стані алкогольного сп'яніння.

Все, що відомо про стрілянину

Чоловіки гатили з табельної зброї прямо зі свого купе в прохід. Потяг зупинили, щоб зняти дебоширів, але вони забарикадувалися в купе та погрожували відкрити вогонь на ураження.

прямо зі свого купе в прохід. Потяг зупинили, щоб зняти дебоширів, але вони забарикадувалися в купе та погрожували відкрити вогонь на ураження. Аби затримати правопорушників, правоохоронцям довелося провести операцію "Грім" спільно зі спецпризначенцями. Пізніше у харківській поліції повідомили, що двоє чоловіків – не військові ЗСУ, а працівники Держзв'язку. Вони виконували завдання з кур'єрської доставки секретних документів.

з кур'єрської доставки секретних документів. За кілька годин після затримання їх звільнили зі служби. Через чоловіків, які влаштували стрілянину, потяг зупинився і запізнився у столицю аж на 6 годин.



Стіл затриманих із речовими доказами / Фото Нацполіції

Звинувачення у справі збиття МАУ

Джерело: ISNA

В Ірані висунули звинувачення 10 посадовим особам, які можуть бути причетні до збиття пасажирського літака української авіакомпанії МАУ.

Важливо Україна готова зайняти більш жорстку позицію щодо Ірану, – Кулеба про катастрофу МАУ

Як відзвітував ексвійськовий прокурор провінції Тегеран Голамаббас Торкі, справи цих людей розглядатимуть у судах.

Зауважимо, що Україна вимагатиме від Ірану продовжити розслідування авіакатастрофи літака МАУ. Адже оприлюднений Тегераном звіт не дає відповідей на багато запитань.

Як просувається розслідування

У своєму фінальному технічному звіті Тегеран заявив, що літак був знищений через помилки оператора протиповітряної оборони. Іранська сторона стверджує, що літак був випадково визначено як "ворожа мета".

Саме тому Іран вирішив випустити по пасажирському літаку 2 ракети. Важливо, що розслідування щодо авіатрощі прокуратура Ірану завершила у лютому 2021, але імена підозрюваних називати відмовляються.

Літак української авіакомпанії МАУ збили іранськими ракетами 8 січня 2020 року. На борту перебували 176 людей, 9 з яких – члени екіпажу. Усі вони загинули.



Головне про авіакатастрофу МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

Брата судді Вовка підозрюють в отриманні хабаря

Джерело: 24 канал

Детективи НАБУ затримали рідного брата голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Чоловіка підозрюють в отриманні 100 тисяч доларів хабаря. За ці гроші, за версією НАБУ, брат Вовка мав розв'язати питання з одним із суддів ОАСК.

На сайті Окружного адміністративного суду з'явилася заява щодо проведених обшуків. Там наголосили, що працівники НАБУ "нічого не знайшли". Ба більше, детективи нібито влаштували безлад і зламали турнікети.

Реакція судді Вовка

Скандальний голова ОАСКу Павло Вовк зазначив, що нічого конкретного НАБУ не знайшло, лише "прихопили якусь справу, розгляд якої ще не завершений". Щодо причетності брата Вовк зазначає: його ім'я просто використовують, аби звести рахунки. І вчиняє їх якийсь "ганебний корупціонер".

Мені, безсумнівно, шкода, що серед затриманих адвокатів називають ім'я мого брата. Його, очевидно, просто використовують як "видатковий матеріал" для зведення особистих рахунків,

– написав Вовк.

Він додав, що ніяких доказів, правових обґрунтувань і перспективи розслідування немає.

Роковини окупації Донецька та Луганська

Саме 6 квітня 2014 року приблизно 2 000 проросійських мітингувальників зібралися на площі Леніна у Донецьку. Після закінчення мітингу протестувальники вирушили до будівлі Донецької ОДА і почали штурмувати будівлю.

Паралельно із цим розвивалися події у Харкові. Там штурм адмінбудівлі почався о 21:00, а сигналом до нього стала пісня "Вставай, страна огромная!" із мегафона.

Зрештою, у Харкові вдалось навести лад, однак ситуація у Донецьку і Луганську розвивалась за іншим сценарієм.