В Ірані 10 посадовцям висунули звинувачення у справі катастрофи літака МАУ
В Ірані 10 посадовим особам висунули звинувачення у справі авіакатастрофи літака МАУ. Трагедія сталася 8 січня 2020 року.
Джерело:ISNA
Справи цих людей розглядатимуть у судах. Про це повідомив колишній військовий прокурор провінції Тегеран Голамаббас Торкі під час церемонії передачі повноважень своєму наступникові.
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Десятьом посадовим особам, які були причетні до катастрофи українського літака, були пред'явлені звинувачення. Необхідні висновки будуть зроблені в суді,
– сказав чиновник.
Варто зазначити, що Україна вимагатиме від Ірану продовжити розслідування авіакатастрофи літака МАУ. Адже оприлюднений Тегераном звіт не дає відповідей на багато запитань.
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко
- Літак української авіакомпанії МАУ збили 8 січня в Ірані.
- На борту перебували 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Усі вони загинули.
- У МЗС повідомили, що іранська сторона готова взяти на себе відповідальність за збиття літака МАУ. Також Тегеран пообіцяв виплати компенсації сім'ям загиблих.
- У грудні 2020 Іран передав Україні остаточний звіт щодо авіакатастрофи. У ньому вказано, що пасажирський літак був уражений зенітною ракетою через людську помилку.
- 5 січня 2021 року Іран передав Україні технічний звіт про завершення розслідування.
Головне про авіакатастрофу МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу
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