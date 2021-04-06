В Ірані 10 посадовим особам висунули звинувачення у справі авіакатастрофи літака МАУ. Трагедія сталася 8 січня 2020 року.

Справи цих людей розглядатимуть у судах. Про це повідомив колишній військовий прокурор провінції Тегеран Голамаббас Торкі під час церемонії передачі повноважень своєму наступникові.

Читайте також Україна готова зайняти більш жорстку позицію щодо Ірану, – Кулеба про катастрофу МАУ

Десятьом посадовим особам, які були причетні до катастрофи українського літака, були пред'явлені звинувачення. Необхідні висновки будуть зроблені в суді,

– сказав чиновник.

Варто зазначити, що Україна вимагатиме від Ірану продовжити розслідування авіакатастрофи літака МАУ. Адже оприлюднений Тегераном звіт не дає відповідей на багато запитань.

Зверніть увагу! Літак компанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу Київ – Тегеран 8 січня 2020 року збили іранські військові. Усі, хто перебували на борту, – загинули.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко



Головне про авіакатастрофу МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу