В Иране 10 должностным лицам предъявлены обвинения по делу катастрофы самолета МАУ
В Иране 10 должностным лицам предъявлены обвинения по делу авиакатастрофы самолета МАУ. Трагедия произошла 8 января 2020 года.
Источник:ISNA
Дела этих людей будут рассматриваться в судах. Об этом сообщил бывший военный прокурор провинции Тегеран Голамаббас Торки во время церемонии передачи полномочий своему преемнику.
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Десяти должностным лицам, которые были причастны к катастрофе украинского самолета, были предъявлены обвинения. Необходимые выводы будут сделаны в суде,
– сказал чиновник.
Стоит отметить, что Украина будет требовать от Ирана продолжать расследование авиакатастрофы самолета МАУ. Ведь обнародованный Тегераном отчет не дает ответов на многие вопросы.
Авиакатастрофа МАУ в Иране: коротко
- Самолет украинской авиакомпании МАУ сбили 8 января в Иране.
- На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.
- В МИД сообщили, что иранская сторона готова взять на себя ответственность за сбитие самолета МАУ. Также Тегеран пообещал выплаты компенсации семьям погибших.
- В декабре 2020 года Иран передал Украине окончательный отчет по авиакатастрофе. В нем указано, что пассажирский самолет был поражен зенитной ракетой из-за человеческой ошибки.
- 5 января 2021 года Иран передал Украине технический отчет о завершении расследования.
Главное об авиакатастрофе МАУ в Иране / Инфографика 24 канала
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