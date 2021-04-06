В Иране 10 должностным лицам предъявлены обвинения по делу авиакатастрофы самолета МАУ. Трагедия произошла 8 января 2020 года.

Дела этих людей будут рассматриваться в судах. Об этом сообщил бывший военный прокурор провинции Тегеран Голамаббас Торки во время церемонии передачи полномочий своему преемнику.

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Десяти должностным лицам, которые были причастны к катастрофе украинского самолета, были предъявлены обвинения. Необходимые выводы будут сделаны в суде,

– сказал чиновник.

Стоит отметить, что Украина будет требовать от Ирана продолжать расследование авиакатастрофы самолета МАУ. Ведь обнародованный Тегераном отчет не дает ответов на многие вопросы.

Обратите внимание! Самолет компании "Международные авиалинии Украины" рейса Киев – Тегеран 8 января 2020 года сбили иранские военные. Все находившиеся на борту – погибли.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: коротко



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