Кремль посилив психологічний тиск на українців: яка мета нового етапу російського терору

Росіяни мало не щоночі здійснюють масовані атаки по Україні. У такий спосіб Кремль прагне посилити психологічний терор.

Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що російські спецслужби довго навчалися методів психологічної війни.

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Психологічний тиск на українців

Новий виток ворожого терору розпочався через те, що фактично саме зараз в інформаційному просторі з'явилася нова хвиля різних заяв про Покровський напрямок, багато повідомлень від західних медіа про те, що вже треба готуватись до оборони Дніпра тощо.

Час від часу ця інформаційна істерія загострюється,

– зауважив Мусієнко.

Також нещодавно сталася авіакатастрофа із загибеллю пілота та втратою F-16. Потім почались дискусії про те, чи не дарма Україна розпочала Курську операцію. Це все створює загальне тло сумнівів, пригнічення та демотивації. Росія аналізує все й розуміє, що в цей момент потрібно посилити хвилю терору для того, щоби весь негатив підсилити обстрілами.

Зараз росіяни показово роблять речі, які мають на меті посіяти розбрат у суспільстві. Для цього був потрібний удар по Полтаві. Потім окупанти двічі вдарили по навчальних закладах на Сумщині, наступної ночі здійснили атаку по цивільних об'єктах у Львові. Обов'язковим елементом всіх цих атак є намагання дістатися до центра міста,

– мовив військовий експерт.

Плани Кремля рухнули

В інтерв'ю китайським медіа командир чеченського спецназу Апті Алаудінов, який взяв на себе певний час роль спікера щодо Курської операції, сказав, що 2 – 3 місяці й так звана "сво" закінчиться. Він фактично видав плани Кремля, які по чутках дійшли до нього.

Він викрив плани Кремля, які порушила Курська операція. Суть була в тому, що десь до середини листопада має тривати російський наступ на Донеччині. Росіяни думали, що у цей момент мала відбуватися деморалізація українців, досягнення певних успіхів російськими військами,

– пояснив Мусієнко.

На тлі публікації в західних медіа про те, що українські війська обороняються, війна йде до позиційної фази, треба буде сідати за стіл перемовин й ухвалювати умови компромісного перемир'я, замороження конфлікту тощо. Путін розраховував, що так можна й завершити цей етап так званої "сво", який потрібен Росії, щоб накопичувати сили. Однак Курська операція повністю зламала задум Путіна.

Україна не посипалась, попри удари по цивільних об'єктах, попри удари по енергетиці, попри перебої з електроенергією тощо. Росія все це бачить й переходить до стратегії терору, завдаючи нових ударів.

Ці витки терору спалахують й, на жаль, будуть спалахувати, тому що Путін не бачить іншого виходу й не може досягти цілей на полі бою і зламати український опір,

– додав військовий експерт.

Путін хоче довести, що тактика терору неодмінно дасть результати й має спрацювати на повну деморалізацію населення і зміну настрої у суспільстві. Тоді за задумом Росії мають включатися фактори подальшої внутрішньої дестабілізації через їхніх агентів впливів, зрадників, соцмережі тощо.