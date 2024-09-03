Таку думку 24 Каналу висловив ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп, зауваживши, Росія намагається урізноманітнити свій потенціал ракетами, яких дуже важко збити. Окупанти здійснюють атаки для терору та виснаження українців.

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Чому Росія активізувала удари балістикою по Україні

Ізраїльський військовий оглядач пояснив, що підготовка росіянами балістичних ударів триває недовго, цей процес досить швидкий, якщо ракети є поруч з лінією фронту на пускових рубежах.

Росія активізувала удари саме балістикою, адже намагається урізноманітнити свої можливості. Для цього, є враження, що саме ракети "Іскандер-М почали застосовувати більше,

– припустив Шарп.

Темп виготовлення цих ракет в Росії зріс або ж росіянам вдалось накопичити такі балістичні ракети. Від початку повномасштабного вторгнення окупанти їх практично не застосовували. Крім цього, за словами ізраїльського військового оглядача, можливо Росія закупила ці ракети в Північній Кореї.

Балістичних ракет стало більше, тому цей інструмент, який розширився, на думку росіян, потрібно частіше використовувати,

– зазначив Шарп.

Він наголосив, що збивати балістичні ракети дуже складно. Якщо біля цілі немає систем Patriot або SAMP/T, то шансів для перехоплення ракети практично немає.

Хоч також все залежить і від якості цих ракет, росіяни спеціально їх застосовують для терору та виснаження українців.

Росіяни добиваються певних цілей: постійні тривоги, вибухи вночі та пожежі. При цьому, вони можуть і не завдати ударів по важливому об'єкту,

– зауважив ізраїльський військовий оглядач.