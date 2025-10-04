Укр Рус
4 жовтня, 12:39
2

Уряд змінив механізм роботи з прифронтовими регіонами: Свириденко роз'яснила принципи

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Уряд активізує діяльність Координаційного центру для управління регіонами, де тривають або відбувалися бойові дії.
  • У кожному міністерстві призначать заступників, відповідальних за політику щодо прифронтових територій.

Прифронтові території є одним із головних пріоритетів роботи уряду. Підхід до їхнього управління має бути послідовним і системним.

Основні зміни в системі роботи з тимчасово окупованими територіями пояснила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає 24 Канал.

Як відтепер працюватимуть з прифронтовими регіонами?

Уряд активізує діяльність Координаційного центру, який відповідає за управління регіонами, де тривають або відбувалися бойові дії, а також тими, що перебувають під тимчасовою окупацією Росії. 

За словами Свириденко, йдеться про дев'ять областей. 

Згідно з новим механізмом, у кожному міністерстві та центральному органі виконавчої влади призначатимуться заступники, відповідальні за формування та реалізацію політики щодо прифронтових територій. 

Це рішення стосується всіх міністерств, а також інших установ, серед яких:

  • Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації;
  • Державна інспекція ядерного регулювання;
  • Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;
  • НКРЕКП;
  • Фонд державного майна. 

Вони продовжать системну роботу. Життя на прифронтових територіях триває, і люди живуть та працюють там в особливих умовах. Маємо це враховувати в усій державній політиці,
– підкреслила очільниця уряду.

Наразі одним із пріоритетів є організація евакуації з небезпечних зон. Так, днями вдалося врятувати 22 українських дітей і підлітків з окупованих територій.

До того ж в Україні активно створюють мережу пунктів тимчасового перебування для внутрішньо переміщених осіб. Також запроваджують цифрові рішення, покликані полегшити та прискорити адаптацію евакуйованих у нових громадах.

Яка ситуація в прифронтових регіонах?

  • У Куп'янську російські диверсійно-розвідувальні групи тероризують цивільне населення. На тимчасово окупованих територіях російський військовий розстріляв трьох місцевих жителів у під'їзді багатоповерхового будинку.  
  • Увечері 3 жовтня внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури Краматорськ та кілька інших міст Донецької області залишилися без електропостачання.  
  • 4 жовтня російські війська атакували залізничний вокзал у Шосткинській громаді, внаслідок чого постраждали пасажири поїзда сполученням Шостка – Київ. 