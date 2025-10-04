Уряд змінив механізм роботи з прифронтовими регіонами: Свириденко роз'яснила принципи
- Уряд активізує діяльність Координаційного центру для управління регіонами, де тривають або відбувалися бойові дії.
- У кожному міністерстві призначать заступників, відповідальних за політику щодо прифронтових територій.
Прифронтові території є одним із головних пріоритетів роботи уряду. Підхід до їхнього управління має бути послідовним і системним.
Основні зміни в системі роботи з тимчасово окупованими територіями пояснила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає 24 Канал.
Як відтепер працюватимуть з прифронтовими регіонами?
Уряд активізує діяльність Координаційного центру, який відповідає за управління регіонами, де тривають або відбувалися бойові дії, а також тими, що перебувають під тимчасовою окупацією Росії.
За словами Свириденко, йдеться про дев'ять областей.
Згідно з новим механізмом, у кожному міністерстві та центральному органі виконавчої влади призначатимуться заступники, відповідальні за формування та реалізацію політики щодо прифронтових територій.
Це рішення стосується всіх міністерств, а також інших установ, серед яких:
- Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації;
- Державна інспекція ядерного регулювання;
- Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;
- НКРЕКП;
- Фонд державного майна.
Вони продовжать системну роботу. Життя на прифронтових територіях триває, і люди живуть та працюють там в особливих умовах. Маємо це враховувати в усій державній політиці,
– підкреслила очільниця уряду.
Наразі одним із пріоритетів є організація евакуації з небезпечних зон. Так, днями вдалося врятувати 22 українських дітей і підлітків з окупованих територій.
До того ж в Україні активно створюють мережу пунктів тимчасового перебування для внутрішньо переміщених осіб. Також запроваджують цифрові рішення, покликані полегшити та прискорити адаптацію евакуйованих у нових громадах.
Яка ситуація в прифронтових регіонах?
- У Куп'янську російські диверсійно-розвідувальні групи тероризують цивільне населення. На тимчасово окупованих територіях російський військовий розстріляв трьох місцевих жителів у під'їзді багатоповерхового будинку.
- Увечері 3 жовтня внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури Краматорськ та кілька інших міст Донецької області залишилися без електропостачання.
- 4 жовтня російські війська атакували залізничний вокзал у Шосткинській громаді, внаслідок чого постраждали пасажири поїзда сполученням Шостка – Київ.