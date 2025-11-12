Виконуватиме обовʼязки міністра енергетики: ЗМІ дізналися, хто тимчасово замінить Гринчук

В Україні буде тимчасовий міністр енергетики після відставки нинішнього – Світлани Гринчук. Уже наступного тижня Верховна Рада має проголосувати за її звільнення.

Про це пише 24 Канал з посиланням на джерела РБК-Україна.

Хто тепер буде тимчасовим міністром енергетики?

На посаду міністра енергетики після відставки Світлани Гринчук прийде її заступник – Микола Колісник. Він буде тимчасово виконувати обов'язки очільника Міненерго, доки президент не призначить нового. Однак зараз імена кандидатів на цей пост не називають.

Що відомо про Миколу Колісника?

Микола Олександрович Колісник працює заступником міністра енергетики України з 13 травня 2022 року. Спочатку він працював в іноземних комерційних підприємствах нафтогазового комплексу, потім обіймав посаду в Антимонопольному комітеті.

У міністерстві енергетики Колісник вже кілька років працює на керівних посадах. Тут він брав участь у впроваджені різних європейських норм в енергетиці, а також координував співпрацю з Центром енергетичної безпеки НАТО для посилення безпеки об'єктів критичної енергетичної інфраструктури.

Микола Колісник представляє українське Міненерго при Міжнародній Енергетичній Хартії.

Нещодавно, відповідаючи на питання журналістів, Колісник заявив, що не може коментувати кадрові зміни в міністерстві після публікацій про корупційний скандал в енергетиці.

Зазначимо! Офіційна відставка Світлани Гринчук може відбутися 18 листопада, коли парламент за це проголосує.

Чому Світлана Гринчук іде у відставку?