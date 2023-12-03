Рівень втрат в Авдіївці зашкалює: чи має Росія сили на "великий наступ" після виборів

У CNN з посиланням на західні спецслужби написали, що Росія може повторити спробу широкого наступу після президентських виборів навесні 2023 року. Раніше припускали, що країна-агресорка наважиться на тотальну мобілізацію.

Військовий експерт Юрій Федоров прокоментував 24 Каналу ймовірність такого розвитку подій. За його словами, новий наступ росіян з виходом на Київ видається малоймовірним.

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"Путін може хотіти чого завгодно – місяця з неба та див від своїх генералів на полі бою. На війні чудес не буває", – констатував Федоров.

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Навіть якщо в Росії проведуть загальну мобілізацію після виборів, залишається питання демобілізації тих, хто вцілів з 300 тисяч, мобілізованих восени минулого року.

Авдіївка – один з маркерів "ефективності" росіян

"Подивіться, скільки сил і засобів витрачає Росія, щоб спробувати взяти дуже маленький населений пункт, хоч і добре укріплений. Це тактичне завдання – взяти Авдіївку. І наразі вдається це погано", – зазначив Федоров.

Ба більше, активізація ворога на цьому напрямку не має жодного воєнного сенсу. Уже неодноразово казали про те, що йдеться виключно про політичний і медійний шум навколо Авдіївки.

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Владімір Путін підписав указ, який передбачає збільшення чисельності російської армії. Тепер буде на 170 тисяч військовослужбовців більше.

У Білому дому вже зреагували на рішення російського диктатора. Там вважають, що Путін "буквально розкидається людським м'ясом". Це лише наголошує труднощі, з якими стикаються росіяни в Україні.

Крім того, у Росії ухвалили федеральний бюджет, майже третину якого витратять на війну. В останні роки існування СРСР його керівники вдались до того самого.

У британській розвідці повідомили, що під Авдіївкою Росія зазнала найбільших втрат за весь 2023 рік. Окупанти надалі продовжують гинути біля цього населеного пункту.