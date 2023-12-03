Уровень потерь в Авдеевке зашкаливает: есть ли у России силы на "большое наступление" после выборов
CNN со ссылкой на западные спецслужбы написали, что Россия может повторить попытку широкого наступления после президентских выборов весной 2024 года. Ранее предполагалось, что страна-агрессор решится на тотальную мобилизацию.
Военный эксперт Юрий Федоров прокомментировал 24 Каналу возможность такого развития событий. По его словам, новое наступление россиян с выходом на Киев кажется маловероятным.
Вашему вниманию Наступает новая фаза войны: что означает переход в "окопную стадию"
"Путин может хотеть чего угодно – луны с неба и чудес от своих генералов на поле боя. На войне чудес не бывает", – констатировал Федоров.
У России нет достаточно ресурсов для нового масштабного наступления: смотрите видео 24 Канала
Даже если в России проведут всеобщую мобилизацию после выборов, остается вопрос демобилизации уцелевших из 300 тысяч, мобилизированных осенью прошлого года.
Авдеевка – один из маркеров "эффективности" россиян
"Посмотрите, сколько сил и средств тратит Россия, чтобы попытаться взять очень маленький населенный пункт, хоть и хорошо укрепленный. Это тактическая задача – взять Авдеевку. И сейчас удается плохо", – отметил Федоров.
Более того, активизация врага на этом направлении не имеет никакого военного смысла. Уже неоднократно говорили о том, что речь идет исключительно о политическом и медийном шуме вокруг Авдеевки.Обратите внимание! В британской разведке сообщили, что под Авдеевкой Россия понесла наибольшие потери за весь 2023 год. Оккупанты и дальше продолжают гибнуть возле этого населенного пункта.
Россия собирается воевать в долгую: последние новости
- Владимир Путин подписал указ, предусматривающий увеличение численности российской армии. Теперь будет на 170 тысяч военнослужащих больше.
- В Белом доме уже отреагировали на решение российского диктатора. Там считают, что Путин "буквально разбрасывается человеческим мясом". Это только подчеркивает трудности, с которыми сталкиваются россияне в Украине.
- Кроме того, в России приняли федеральный бюджет, почти треть которого потратят на войну. В последние годы существования СССР его руководители прибегли к тому же.