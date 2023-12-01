Під час брифінгу координатор Ради з питань нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував рішення Кремля. Він зазначив, що Владімір Путін продовжує "розкидатися людським м'ясом".

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Путін розуміє, що ЗСУ переважає якісно

Тут немає сумнівів, що він (Путін – 24 Канал) буквально розкидається людським м'ясом, щоби спробувати утримати територію, яку вони незаконно окупували в Україні, а також спробувати захопити ще більше,

– наголосив Кірбі.

За його словами, ЗСУ перевершують російських бійців як за якістю військ, так і за якістю керівництва, командування й управління, а також озброєнь, наданих США та іншими країнами-союзниками України.

Власне, Путін з такою якістю зрівнятися не здатний. Відтак, його єдина відповідь ґрунтується у спробах досягти своїх цілей не якістю, а кількістю. Те, що ми вже бачили під Бахмутом і те, що зараз відбувається під Авдіївкою.

Це лише підкреслює труднощі, з якими росіяни стикаються в Україні й надалі стикатимуться. Тож наша наполеглива рекомендація Путіну полягала б в тому, щоб він відмовився від цього, і взагалі вийшов з України, й тоді йому не доведеться турбуватися про збільшення свого війська,

– наголосив представник Білого дому.

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