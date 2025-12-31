На новорічні свята в Україні посилять заходи безпеки: хто буде патрулювати вулиці

На новорічні свята українські міста будуть під посиленим патрулюванням. Особлива увага буде приділена порядку на автошляхах, біля культових споруд та у місцях масового скупчення людей.

Комендантська година у святкові дні також буде. Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву заступниці начальника Департаменту комунікації Нацполіції України Вікторії Пономарьової в ефірі телемарафону.

Хто буде патрулювати вулиці на Новий рік?

На Новий рік Національна поліція спільно з військовими працюватимуть у посиленому режимі. Вони патрулюватимуть в містах, на автошляхах, біля культових споруд та у місцях масового перебування людей. У цілодобовому режимі працюватимуть вибухотехнічні підрозділи та інші служби поліції.

Комендантська година залишиться без змін.

Правила безпеки залишаються незмінними – як у будні, так і у святкові дні, і новорічна ніч не є винятком,

– зазначила заступниця начальника Департаменту комунікації НПУ.

Що заборонено в Україні під час святкування?

По всій території України діє повна заборона на використання салютів, феєрверків і петард. Дозволяється лише застосування бенгальських вогнів та хлопавок.

За порушення передбачено штрафи від 85 до 255 гривень для громадян і від 255 до 510 гривень для посадових осіб та ФОПів.

Запуск феєрверків може розцінюватися як хуліганство зі штрафом від 17 до 34 тисяч гривень.

Крім того, поліція наголошує на контролі за розпиванням алкоголю та появою людей у публічних місцях у стані сп’яніння.

