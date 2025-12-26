Про це розповідає 24 Канал. Комендантської години немає лише в одному регіоні України – на Закарпатті.
Що відомо про комендантську годину на Новий рік?
У центральних та західних областях не планують змінювати комендантську годину в новорічну ніч. Актуальний час комендантської години для областей України станом на кінець 2025 року:
- Київ та Київська область: Комендантська година діє з 00:00 до 05:00.
У Київській міській військовій адміністрації підтвердили, що питання перегляду режиму комендантської години поки не розглядали.
Питання скасування чи зменшення комендантської години у ніч на 25 грудня та на 1 січня не порушувалось. Відповідні подання для розгляду на засіданні Ради оборони не надавалися,
– заявили там.
- Львівська область: Комендантська година діє з 00:00 до 05:00. У Львівській обласній військовій адміністрації повідомили, що наразі змінювати час дії комендантської години не планують.
- Вінницька область: Комендантська година діє з 00:00 до 05:00.
- Волинська область: Комендантська година діє з 00:00 до 05:00.
- Житомирська область: Комендантська година діє з 00:00 до 05:00.
- Івано-Франківська область: Комендантська година діє з 00:00 до 05:00.
- Тернопільська область: Комендантська година діє з 00:00 до 05:00.
- Хмельницька область: Комендантська година діє з 00:00 до 05:00.
- Рівненська область: Комендантська година діє з 00:00 до 05:00.
У південних та східних областях ситуація відрізняється залежно від регіону:
- Одеська область: Комендантська година діє з 00:00 до 05:00.
- Миколаївська область: Комендантська година діє з 00:00 до 05:00. У прифронтових районах (наприклад, Очаків) може починатися раніше (23:00).
- Харківська область: Комендантська година діє з 23:00 до 05:00.
- Сумська область: Комендантська година діє з 23:00 до 05:00.
- Запорізька область (область): Комендантська година діє з 21:00 до 05:00. У місті Запоріжжя та районі: 23:00 – 05:00.
- Донецька область: Комендантська година діє з 21:00 до 05:00. Час може змінюватися в окремих прифронтових громадах.
- Луганська область: Комендантська година діє з 21:00 до 05:00.
- Херсонська область: Комендантська година діє з 20:00 до 06:00. Найсуворіші обмеження через близькість до лінії фронту.
У центральних та північних областях інший графік:
- Дніпропетровська область: Комендантська година діє з 00:00 до 05:00.
- Кіровоградська область: Комендантська година діє з 00:00 до 04:00.
- Полтавська область: Комендантська година діє з 00:00 до 04:00.
- Черкаська область: Комендантська година діє з 00:00 до 04:00.
- Чернівецька область: Комендантська година діє з 00:00 до 04:00.
- Чернігівська область: Комендантська година діє з 00:00 до 04:00.
Під час комендантської години заборонено перебувати на вулицях та в громадських місцях. Під час повітряної тривоги необхідно взяти документи та пройти до найближчого укриття, а загалом пересування можливе лише за наявності спецперепусток.
Чи буде світло на Новий рік?
Нардеп Сергій Нагорняк вважає, що у новорічну ніч українці, ймовірно, будуть зі світлом. У святкові та вихідні дні споживання електроенергії зазвичай стає меншим. У цей період промисловість майже не працює. Принаймні, як додав нардеп, так було у мирний час.
Водночас він наголосив, що ситуація все ж залежатиме від погоди та стратегії Росії. Окупанти можуть здійснити нові атаки на енергетичну інфраструктуру.