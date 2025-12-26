Об этом рассказывает 24 Канал. Комендантского часа нет только в одном регионе Украины – на Закарпатье.

Что известно о комендантском часе на Новый год?

В центральных и западных областях не планируют менять комендантский час в новогоднюю ночь. Актуальное время комендантского часа для областей Украины по состоянию на конец 2025 года:

Киев и Киевская область: Комендантский час действует с 00:00 до 05:00.

В Киевской городской военной администрации подтвердили, что вопрос пересмотра режима комендантского часа пока не рассматривали.

Вопрос отмены или уменьшения комендантского часа в ночь на 25 декабря и на 1 января не поднимался. Соответствующие представления для рассмотрения на заседании Совета обороны не предоставлялись,

– заявили там.

Львовская область: Комендантский час действует с 00:00 до 05:00. Во Львовской областной военной администрации сообщили, что пока менять время действия комендантского часа не планируют.

Винницкая область: Комендантский час действует с 00:00 до 05:00.

Волынская область: Комендантский час действует с 00:00 до 05:00.

Житомирская область: Комендантский час действует с 00:00 до 05:00.

Ивано-Франковская область: Комендантский час действует с 00:00 до 05:00.

Тернопольская область: Комендантский час действует с 00:00 до 05:00.

Хмельницкая область: Комендантский час действует с 00:00 до 05:00.

Ровенская область: Комендантский час действует с 00:00 до 05:00.

В южных и восточных областях ситуация отличается в зависимости от региона:

Одесская область: Комендантский час действует с 00:00 до 05:00.

Николаевская область: Комендантский час действует с 00:00 до 05:00. В прифронтовых районах (например, Очаков) может начинаться раньше (23:00).

Харьковская область: Комендантский час действует с 23:00 до 05:00.

Сумская область: Комендантский час действует с 23:00 до 05:00.

Запорожская область (область): Комендантский час действует с 21:00 до 05:00. В городе Запорожье и районе: 23:00 – 05:00.

Донецкая область: Комендантский час действует с 21:00 до 05:00. Время может меняться в отдельных прифронтовых громадах.

Луганская область: Комендантский час действует с 21:00 до 05:00.

Херсонская область: Комендантский час действует с 20:00 до 06:00. Самые строгие ограничения из-за близости к линии фронта.

В центральных и северных областях другой график:

Днепропетровская область: Комендантский час действует с 00:00 до 05:00.

Кировоградская область: Комендантский час действует с 00:00 до 04:00.

Полтавская область: Комендантский час действует с 00:00 до 04:00.

Черкасская область: Комендантский час действует с 00:00 до 04:00.

Черновицкая область: Комендантский час действует с 00:00 до 04:00.

Черниговская область: Комендантский час действует с 00:00 до 04:00.

Во время комендантского часа запрещено находиться на улицах и в общественных местах. Во время воздушной тревоги необходимо взять документы и пройти в ближайшее укрытие, а в целом передвижение возможно только при наличии спецпропусков.

Будет ли свет на Новый год?