В обмін на 45 захисників України росіянам віддали 3 пілотів: одного звільнили від 12 років тюрми

Україна змогла обміняти 45 захисників та захисниць "Азовсталі". Попередньо відомо, що наших військових обміняли на трьох російських пілотів.

Відповідну інформацію повідомили ЗМІ. Пропагандисти навіть назвали імена цих росіян та показали їхнє фото. Обмін військових відбувся 6 травня.

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На кого поміняли українських захисників

Сьогодні (6 травня – 24 Канал) відбувся дуже цікавий обмін полоненими. Три російські пілоти на 45 наших хлопців. Це бійці з "Азовсталі", серед них троє дівчат,

– написав журналіст Андрій Цаплієнко.

Російські пропагандисти також поширили цю інформацію. Посилаючись на міноборони Росії, вони розповіли, що повернули трьох льотчиків повітряно-космічних сил Росії. Там заявили, що нібито російських окупантів доставлять для лікування та реабілітації.

Україна утримує російських полонених, згідно з нормами Женевської конвенції . Окупанти мають збалансоване харчування, їм дозволений доступ до медицини. Сплять полонені на зручних ліжках.

Згодом пропагандисти навіть написали імена російських окупантів, яких повернули. Зокрема, мовиться про:

Максіма Кріштопа, підполковника, заступник командира полку;

Сєргєя Косика, підполковника, заступника командира полку;

Сєргєя Малова, майора, командира авіаційної ланки.

Справа проти Кріштопа: коротко

Російського пілота Максіма Кріштопа Україна взяла в полон ще у березні 2022 року. Відомо, що окупант є заступником командира 47 бомбардувального авіаційного полку.

Відомо, що в Україні російського пілота засудили до 12 років ув'язнення за порушення законів та звичаїв війни. Адже Кріштоп разом з бортовим штурманом скинув 12 авіабомб на цивільні споруди в Ізюмі Харківської області 24 лютого та 3 березня 2022 року. Окупанти бомбардували місто, попри те, що біля тих місць тоді не було українських військових.

Вже 6 березня 2022 року Кріштоп був одним з тих, хто скидав бомби на Харківську радіотелевізійну передавальну станцію. Там також були тільки цивільні об'єкти та місцеві мешканці. Ані військових ЗСУ, ані їхніх споруд там не було.

Після потрапляння в полон Максім Кріштоп визнав свою вину та закликав Росію припинити війну.

У березня 2023 року суд задовольнив клопотання Офісу генпрокурора – Кріштопа звільнили від відбування покарання, щоб обміняти. Детальніше про його справу – читайте тут.

Україна під час обміну 6 травня 2023 року змогла повернути додому 42 захисників і 3 захисниць "Азовсталі". Серед них – 35 рядових і сержантів та 10 офіцерів. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що серед них є бійці, які одружилися на "Азовсталі" під час оборони Маріуполя.