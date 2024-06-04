Українець Роман Горілик пробув 2 роки в російському полоні: в мережі показали шокуючі фото
Нацгвардійця Романа Горілика 31 травня вдалося повернути з російського полону. За два роки у неволі чоловік схуд настільки, що на його тілі видно кістки.
Росіяни використовують страждання полонених та їх родин як зброю. Фото Романа Горілика після полону показав проєкт "Хочу жити", передає 24 Канал.
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Романа Горілика звільнили з полону
Роман був старшим контролером КПП з охорони Чорнобильської атомної електростанції. Його та інших 168 нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС, росіяни взяли в заручники і вивезли з України через Білорусь у березні 2022 року.
89 з них досі перебувають у полоні.
Стан Романа та інших українських військовополонених викликає жах та асоціації з найтемнішими сторінками історії людства – нацистськими концентраційними таборами смерті,
– йдеться у повідомленні.
За весь час перебування у російському полоні Романа та інших 74 військовополонених українців, яких повернули під час обміну, жодного разу не відвідували спостерігачі Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
Не пускати спостерігачів до військовополонених з порушенням положень Женевських конвенцій – свідома та цілеспрямована політика російської влади. Це робиться спеціально, щоб Міжнародний Червоний Хрест не міг зафіксувати те, як російська сторона поводиться з військовополоненими. Щоб приховати від світу нелюдське ставлення Росії до українців, буквально політику геноциду українського народу,
– повідомляють автори проєкту "Хочу жити".
Під час перебування в неволі, Роман Горілик критично схуд: на опублікованих фото у чоловіка можна побачити ребра, вигини хреба та рани на тілі.
Роман Горілик провів у російському полоні два роки / Фото: "Хочу жити". Обережно, знімки можуть містити чутливий контент.
Обмін полоненими 31 травня: що відомо
- 31 травня 2024 року, Україна провела з Росією обмін полоненими. Тоді вдалося повернути з полону 71 захисника і 4 цивільних осіб. Серед звільнених – рядові, сержанти та офіцери ЗСУ, НГУ, ДПСУ, захисники Зміїного, Маріуполя, "Азовсталі", а також військові з інших напрямків.
- Серед звільнених полонених була і 24-річна слідча Національної поліції з Маріуполя Мар'яна Чечелюк. На початку повномасштабного вторгнення дівчина перебувала із сім'єю на "Азовсталі". Там вона потрапила у полон. Росіяни тримали її у Донецькому СІЗО, Оленівці, у в'язниці в Таганрозі та Маріуполі.
- На жаль, серед звільнених з полону немає жодного азовця. Бійці вийшли за наказом керівництва у полон понад 2 роки тому з "Азовсталі". Тепер їх не вдається обміняти уже понад рік.