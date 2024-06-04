Українець Роман Горілик пробув 2 роки в російському полоні: в мережі показали шокуючі фото

Нацгвардійця Романа Горілика 31 травня вдалося повернути з російського полону. За два роки у неволі чоловік схуд настільки, що на його тілі видно кістки.

Росіяни використовують страждання полонених та їх родин як зброю. Фото Романа Горілика після полону показав проєкт "Хочу жити", передає 24 Канал.

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Романа Горілика звільнили з полону

Роман був старшим контролером КПП з охорони Чорнобильської атомної електростанції. Його та інших 168 нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС, росіяни взяли в заручники і вивезли з України через Білорусь у березні 2022 року.

89 з них досі перебувають у полоні.

Стан Романа та інших українських військовополонених викликає жах та асоціації з найтемнішими сторінками історії людства – нацистськими концентраційними таборами смерті,

– йдеться у повідомленні.

За весь час перебування у російському полоні Романа та інших 74 військовополонених українців, яких повернули під час обміну, жодного разу не відвідували спостерігачі Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Не пускати спостерігачів до військовополонених з порушенням положень Женевських конвенцій – свідома та цілеспрямована політика російської влади. Це робиться спеціально, щоб Міжнародний Червоний Хрест не міг зафіксувати те, як російська сторона поводиться з військовополоненими. Щоб приховати від світу нелюдське ставлення Росії до українців, буквально політику геноциду українського народу,

– повідомляють автори проєкту "Хочу жити".

Під час перебування в неволі, Роман Горілик критично схуд: на опублікованих фото у чоловіка можна побачити ребра, вигини хреба та рани на тілі.

Роман Горілик провів у російському полоні два роки / Фото: "Хочу жити". Обережно, знімки можуть містити чутливий контент.

Обмін полоненими 31 травня: що відомо