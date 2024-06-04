Росіяни використовують страждання полонених та їх родин як зброю. Фото Романа Горілика після полону показав проєкт "Хочу жити", передає 24 Канал.
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Романа Горілика звільнили з полону
Роман був старшим контролером КПП з охорони Чорнобильської атомної електростанції. Його та інших 168 нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС, росіяни взяли в заручники і вивезли з України через Білорусь у березні 2022 року.
89 з них досі перебувають у полоні.
Стан Романа та інших українських військовополонених викликає жах та асоціації з найтемнішими сторінками історії людства – нацистськими концентраційними таборами смерті,
– йдеться у повідомленні.
За весь час перебування у російському полоні Романа та інших 74 військовополонених українців, яких повернули під час обміну, жодного разу не відвідували спостерігачі Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
Не пускати спостерігачів до військовополонених з порушенням положень Женевських конвенцій – свідома та цілеспрямована політика російської влади. Це робиться спеціально, щоб Міжнародний Червоний Хрест не міг зафіксувати те, як російська сторона поводиться з військовополоненими. Щоб приховати від світу нелюдське ставлення Росії до українців, буквально політику геноциду українського народу,
– повідомляють автори проєкту "Хочу жити".
Під час перебування в неволі, Роман Горілик критично схуд: на опублікованих фото у чоловіка можна побачити ребра, вигини хреба та рани на тілі.
Роман Горілик провів у російському полоні два роки / Фото: "Хочу жити". Обережно, знімки можуть містити чутливий контент.
Обмін полоненими 31 травня: що відомо
- 31 травня 2024 року, Україна провела з Росією обмін полоненими. Тоді вдалося повернути з полону 71 захисника і 4 цивільних осіб. Серед звільнених – рядові, сержанти та офіцери ЗСУ, НГУ, ДПСУ, захисники Зміїного, Маріуполя, "Азовсталі", а також військові з інших напрямків.
- Серед звільнених полонених була і 24-річна слідча Національної поліції з Маріуполя Мар'яна Чечелюк. На початку повномасштабного вторгнення дівчина перебувала із сім'єю на "Азовсталі". Там вона потрапила у полон. Росіяни тримали її у Донецькому СІЗО, Оленівці, у в'язниці в Таганрозі та Маріуполі.
- На жаль, серед звільнених з полону немає жодного азовця. Бійці вийшли за наказом керівництва у полон понад 2 роки тому з "Азовсталі". Тепер їх не вдається обміняти уже понад рік.