Росіяни використовують страждання полонених та їх родин як зброю. Фото Романа Горілика після полону показав проєкт "Хочу жити", передає 24 Канал.

Читайте також Щонайменше два воєнні злочини, – прокуратура про розслідування нового знущання з полонених

Романа Горілика звільнили з полону

Роман був старшим контролером КПП з охорони Чорнобильської атомної електростанції. Його та інших 168 нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС, росіяни взяли в заручники і вивезли з України через Білорусь у березні 2022 року.

89 з них досі перебувають у полоні.

Стан Романа та інших українських військовополонених викликає жах та асоціації з найтемнішими сторінками історії людства – нацистськими концентраційними таборами смерті,

– йдеться у повідомленні.

За весь час перебування у російському полоні Романа та інших 74 військовополонених українців, яких повернули під час обміну, жодного разу не відвідували спостерігачі Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Не пускати спостерігачів до військовополонених з порушенням положень Женевських конвенцій – свідома та цілеспрямована політика російської влади. Це робиться спеціально, щоб Міжнародний Червоний Хрест не міг зафіксувати те, як російська сторона поводиться з військовополоненими. Щоб приховати від світу нелюдське ставлення Росії до українців, буквально політику геноциду українського народу,

– повідомляють автори проєкту "Хочу жити".

Під час перебування в неволі, Роман Горілик критично схуд: на опублікованих фото у чоловіка можна побачити ребра, вигини хреба та рани на тілі.

Роман Горілик провів у російському полоні два роки / Фото: "Хочу жити". Обережно, знімки можуть містити чутливий контент.

Обмін полоненими 31 травня: що відомо