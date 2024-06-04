Россияне используют страдания пленных и их семей как оружие. Фото Романа Горилика после плена показал проект "Хочу жить", передает 24 Канал.
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Романа Горилика освободили из плена
Роман был старшим контролером КПП по охране Чернобыльской атомной электростанции. Его и других 168 нацгвардейцев, которые охраняли ЧАЭС, россияне взяли в заложники и вывезли из Украины через Беларусь в марте 2022 года.
89 из них до сих пор находятся в плену.
Состояние Романа и других украинских военнопленных вызывает ужас и ассоциации с самыми темными страницами истории человечества – нацистскими концентрационными лагерями смерти,
– говорится в сообщении.
За все время пребывания в российском плену Романа и других 74 военнопленных украинцев, которых вернули во время обмена, ни разу не посещали наблюдатели Международного Комитета Красного Креста.
Не пускать наблюдателей к военнопленным с нарушением положений Женевских конвенций – сознательная и целенаправленная политика российских властей. Это делается специально, чтобы Международный Красный Крест не мог зафиксировать то, как российская сторона обращается с военнопленными. Чтобы скрыть от мира бесчеловечное отношение России к украинцам, буквально политику геноцида украинского народа,
– сообщают авторы проекта "Хочу жить".
Во время пребывания в неволе, Роман Горилик критически похудел: на опубликованных фото у мужчины можно увидеть ребра, изгибы позвоночника и раны на теле.
Роман Горилик провел в российском плену два года / Фото: "Хочу жить". Осторожно, снимки могут содержать чувствительный контент.
Обмен пленными 31 мая: что известно
- 31 мая 2024 года, Украина провела с Россией обмен пленными. Тогда удалось вернуть из плена 71 военного и 4 гражданских. Среди освобожденных – рядовые, сержанты и офицеры ВСУ, НГУ, ГПСУ, защитники Змеиного, Мариуполя, "Азовстали", а также военные из других направлений.
- Среди освобожденных пленных была и 24-летняя следователь Национальной полиции из Мариуполя Марьяна Чечелюк. В начале полномасштабного вторжения девушка находилась с семьей на "Азовстали". Там она попала в плен. Россияне держали ее в Донецком СИЗО, Еленовке, в тюрьме в Таганроге и Мариуполе.
- К сожалению, среди освобожденных из плена нет ни одного азовца. Бойцы вышли по приказу руководства в плен более 2 лет назад с "Азовстали". Теперь их не удается обменять уже более года.