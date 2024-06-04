Россияне используют страдания пленных и их семей как оружие. Фото Романа Горилика после плена показал проект "Хочу жить", передает 24 Канал.

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Романа Горилика освободили из плена

Роман был старшим контролером КПП по охране Чернобыльской атомной электростанции. Его и других 168 нацгвардейцев, которые охраняли ЧАЭС, россияне взяли в заложники и вывезли из Украины через Беларусь в марте 2022 года.

89 из них до сих пор находятся в плену.

Состояние Романа и других украинских военнопленных вызывает ужас и ассоциации с самыми темными страницами истории человечества – нацистскими концентрационными лагерями смерти,

– говорится в сообщении.

За все время пребывания в российском плену Романа и других 74 военнопленных украинцев, которых вернули во время обмена, ни разу не посещали наблюдатели Международного Комитета Красного Креста.

Не пускать наблюдателей к военнопленным с нарушением положений Женевских конвенций – сознательная и целенаправленная политика российских властей. Это делается специально, чтобы Международный Красный Крест не мог зафиксировать то, как российская сторона обращается с военнопленными. Чтобы скрыть от мира бесчеловечное отношение России к украинцам, буквально политику геноцида украинского народа,

– сообщают авторы проекта "Хочу жить".

Во время пребывания в неволе, Роман Горилик критически похудел: на опубликованных фото у мужчины можно увидеть ребра, изгибы позвоночника и раны на теле.

Роман Горилик провел в российском плену два года / Фото: "Хочу жить". Осторожно, снимки могут содержать чувствительный контент.

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