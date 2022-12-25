Потужні винищувачі на копійчані дрони: що означає обмін Росії та Ірану

Росія заявила, що відправить Ірану ескадрилью винищувачів в обмін на дрони, вартість яких в рази менша. Нерівноцінний обмін пояснюється тим, що Росія не може робити ці дрони, а от літаки робити навчилася.

Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст, редактор The Insider Тимур Олевський. Він припускає, що скоро через політичну позицію Ірану йому самому знадобляться ракети.

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З’явилася інформація, що Росія найближчим часом відправить до Ірану просунуті багатоцільові винищувачі СУ-35, які спочатку були призначені для Єгипту. Виникає логічне питання: "А чи рівноцінний обмін потужних винищувачів на копійчані іранські дрони?".

Росія просто не вміє робити дронів

На це Олевський зауважив, що іранські дрони насправді виявилися більш ефективні, ніж літаки, тому що їх складніше збивати. До того Росія не може робити ці копійчані дрони, а от літаки навчилася виготовляти ще з часів Радянського Союзу.

Росія дронів робити не вміє, і навіть якби вміла, то люди, що мали б побудувати такий завод, його вже десять разів би розікрали. І тому замість заводу вийшло нічого,

– іронічно зауважив журналіст.

За припущеннями Олевського, Іран постачає дрони Росії, бо там менше корупції, ніж в Росії. Це гарна новина, однак погана — в тому, що Іран досі їх постачає.

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Американські технології на іранських дронах

Опозиціонер згадав інформацію, начебто США погрожує санкціями Ірану і вже зараз проводить велике розслідування, звідки американські технології та чіпи опинилися на цих дронах.

Олевський передбачає, що чіпи на американських пристроях, пральних машинах чи тюнерах, які потім імовірно використовуються при збиранні дронів, будуть замінені в США на такі, що для дронів не підійдуть.

Очевидно, що Росія та Іран купує американську техніку для розбирання, частина якої потім використовується у військові програмі. Так роблять всі країни, що перебувають під санкціями, і з цим досить складно боротися,

— додав журналіст.

Він переконаний, що заборонити продаж американської техніки в країни, що є під санкціями неможливо. Однак сповільнити цей процес і зменшити кількість пральних машин, з яких потім збирають ракети – цілком реально.

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Ірану можуть знадобитися літаки

Імовірно скоро Ірану знадобляться свої ракети, припускає Олевський, адже поведінка цієї країни зараз може спричинити проблеми на іранському фронті. Так йому доведеться розв'язувати власні питання, а не ділитися дронами з Росією.

Тому, за словами опозиціонера, Ірану зараз конче необхідні літаки. Хоча Україна і довела, що навіть за умови володіння літаками, перемога може бути не на твоєму боці. І не факт, що російські літаки, які зараз віддають Ірану, взагалі йому допоможуть, бо зараз зовсім інша війна.

"Україна веде зовсім іншу війну, вона її розуміє і відчуває, і вчить цього увесь світ. А Росія воює з літаками, нездатними залетіти через лінію фронту, де працює українська ППО. А скоро, я сподіваюся, вони взагалі не зможуть злітати, бо українська ППО буде працювати і на території Росії", – підкреслив Олевський.

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