Обмін українських територій на українські території – це не обмін, – Зеленський
- Володимир Зеленський виступив із заявою щодо обміну територіями.
- Президент України пояснив, що питання стосується суверенітету держави.
Володимир Зеленський заявив, що ідея "обміну" територій України неприйнятна. Наразі мова йде про суверенітет держави.
За словами президента України, такий обмін це лише чиїсь бажання. Про це повідомив Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами 23 жовтня, передає 24 Канал.
Що думає Зеленський про умови Росії?
Під час розмови журналіст нагадав Володимиру Зеленському, що Дональд Трамп на зустрічі 17 жовтня пропонував зупинитись на поточній лінію фронту, яка стане відправною точкою для переговорів із Росією.
Президент України відповів, що не вважає такі ідеї обґрунтованими, адже "обмін українських територій на українські – це не обмін".
Це не обмін, коли ви обмінюєте нічого на вашу територію. Це просто чиїсь бажання. Ці обміни це ж не лише про території, а про наш суверенітет,
– наголосив лідер України.
Останні згадки про обмін територіями: що відомо?
Політолог і виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко в етері 24 Каналу заявив, що історія з територіальними "обмінами" виглядає абсурдно. За його словами, бажання Путіна захопити Донбас зрозуміле, але вимоги щодо Запорізької та Херсонської областей нагадують фантазії.
Західні ЗМІ писали, що 17 жовтня в Білому домі спецпредставник президента США Стів Віткофф тиснув на українську делегацію, вимагаючи погодитися на передачу Донеччини Росії.
Водночас Зеленський наголосив, що під час його зустрічі американським лідером питання можливого обміну не обговорювалося. Глава держави підкреслив, що Україна не має погоджуватись на погані територіальні рішення.