Маріуполь врятував Україну, – Павлюк про те, як вдалося зберегти війська на Сході

З початком повномасштабного вторгнення російські війська зрозуміли, що Україну не вдасться захопити за допомогою тактики бліцкригу. Одним із ключових елементів руйнування воєнних планів окупантів стала оборона Маріуполя, яка стягнула на себе майже всю боєздатну частину армії Росії.

Таким чином, це місто врятувало південні області нашої країни, зокрема Миколаївську та Одеську, від окупації. Про це в ефірі національного марафону розповів перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк, передає 24 Канал.

Дивіться також Росія перекинула 90% резервів на Запоріжжя, щоб стримати контрнаступ ЗСУ, – Welt

Павлюк розповів про важливість Маріуполя для збереження наших військ

Генерал зазначив, що від початку своєї каденції влітку 2021 року він зрозумів, що загрози повномасштабного вторгнення Росії не уникнути. Тому вже з осені того ж року наше військове командування почало готуватися до різних сценаріїв боїв.

В першу чергу ми провели розрахунки, все ж чого очікувати. Які можливі удари (з боку російських військ – 24 Канал)

– зазначив Павлюк.

Попри це, він зауважив, що наше командування все ж помилилося в розрахунках, адже росіяни, окрім Сходу України й лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях пішли ще й з Півночі нашої країни. Тому наші війська мусили змінювати свої плани.

"Врешті-решт, коли ми зірвали всі наступи зі сторони Щастя (населений пункт в Луганській області – 24 Канал), вони пішли заходити нам у спину. Вони почали обходити й брати наші підрозділи в оточення", – сказав генерал.

Він також зазначив, що спочатку на Маріупольському напрямку Сили оборони мали потужне угрупування, яке відбило всі наступи перших днів. Генерал наголосив, що це місто відтягнуло на себе увагу росіян.

Якби цього не сталося, вони не були б змушені перекидати свої війська для того, щоб не дати нам провести контрнаступальну операцію в той день. Не було б ні Миколаєва, ні Одеси. Вони б вийшли на Придністров'я, з'єдналися б з тим угрупуванням і Україна була б відрізана від Чорного моря повністю,

– підкреслив Павлюк.

Він також згадує, що як тільки Збройні Сили почали проводити цю операцію, вони зупинили росіян на лінії фронту, то майже 3 доби йшли колони з Півдня для того, щоб не дати нам це зробити. Крім цього, угруповання Сил оборони на Сході стримало наступ з Ізюма Харківської області.

Наостанок, генерал додав, що східне угрупування наших військ стягнуло на себе всі боєздатні сили, які були на той час в Росії й перемололо їх настільки, що врешті-решт вони вирішили зосередитися на Донбасі й кинули все, що в них лишилося туди.

ЗСУ ведуть успішні наступальні операції на Сході України