Мариуполь спас Украину – Павлюк о том, как удалось сохранить войска на Востоке

С началом полномасштабного вторжения российские войска поняли, что Украину не удастся захватить с помощью тактики блицкрига. Одним из ключевых элементов разрушения военных планов оккупантов стала оборона Мариуполя, стащившая на себя почти всю боеспособную часть армии России.

Таким образом, этот город спас южные области нашей страны, в частности, Николаевскую и Одесскую, от оккупации. Об этом в эфире национального марафона рассказал первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк, передает 24 Канал.

Смотрите также Россия опрокинула 90% резервов на Запорожье, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ, – Welt

Павлюк рассказал о важности Мариуполя для сохранения наших войск

Генерал отметил, что с начала своей каденции летом 2021 он понял, что угрозы полномасштабного вторжения России не избежать. Поэтому уже с осени того же года наше военное командование начало готовиться к разным сценариям боев.

В первую очередь, мы провели расчеты, все же чего ожидать. Какие возможны удары (со стороны российских войск – 24 Канал)

– отметил Павлюк.

Несмотря на это, он отметил, что наше командование все же ошиблось в расчетах, ведь россияне, кроме Востока Украины и линии столкновения в Донецкой и Луганской областях, ушли еще и с Севера нашей страны. Поэтому наши войска должны были менять свои планы.

"В конце концов, когда мы сорвали все наступления со стороны Счастья (населенный пункт в Луганской области – 24 Канал), они пошли заходить нам в спину. Они начали обходить и брать наши подразделения в окружение", – сказал генерал.

Он также отметил, что сначала на Мариупольском направлении Силы обороны имели мощную группировку, отразившую все наступления первых дней. Генерал подчеркнул, что этот город отвлек на себя внимание россиян.

Если бы этого не произошло, они не были бы вынуждены опрокидывать свои войска для того, чтобы не дать нам провести контрнаступательную операцию в тот день. Не было бы ни Николаева, ни Одессы. Они бы вышли на Приднестровье, соединились бы с той группировкой и Украина была бы отрезана от Черного моря полностью.

– подчеркнул Павлюк.

Он также вспоминает, что как только Вооруженные Силы начали проводить эту операцию, они остановили россиян на линии фронта, почти 3 суток шли колонны с Юга для того, чтобы не дать нам это сделать. Кроме этого, группировка Сил обороны на Востоке сдержала наступление из Изюма Харьковской области.

Напоследок генерал добавил, что восточная группировка наших войск взыскала на себя все боеспособные силы, которые были в то время в России, и перемололи их настолько, что в конце концов они решили сосредоточиться на Донбассе и бросили все, что в них осталось туда.

ВСУ ведут успешные наступательные операции на Востоке Украины