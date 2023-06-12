Однако наши военные надеются, что уже к концу 2023 г. удастся окончательно прекратить все военные действия. Об этом в эфире национального марафона рассказал первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк, передает 24 Канал.

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Павлюк допустил, когда может закончиться война

Замглавы Минобороны подчеркнул, что сейчас достаточно трудно предсказать, когда именно завершатся боевые действия с российскими оккупантами. По его словам, все будет зависеть от результатов летней кампании, которую будут проводить Силы обороны.

Если мы сможем переломить фронт и ситуацию, когда Россия еще не думает, что она выстоит, то война закончится очень быстро,

– подчеркнул Павлюк.

Он также заверил, что ВСУ будут делать все возможное, чтобы прекратить войну как можно быстрее и выйти из нее победителями

"Мы надеемся на это. Я думаю, что мы будем иметь успех", – сказал генерал.

Несмотря на это, он заметил, что предусмотреть действия россиян невозможно, ведь, по мнению Павлюка, они "не имеют здравого смысла" и не "общаются с головой". Однако Павлюк подчеркнул, что у украинской армии есть все, чтобы "освободить Украину от этой нечисти".

Генерал оценил вероятность применения россиянами ядерного оружия

Павлюк отметил, что от российской армии можно ожидать чего угодно. Однако, по его мнению, оккупанты не смогут ударить ядерное оружие по Украине.

Здравый смысл надеется, что (россияне – 24 Канал) этого не сделают, потому что иначе Россия будет уничтожена как страна,

– рассказал генерал.

Он также отметил, что такой шаг со стороны оккупантов сразу приведет к жесткой реакции со стороны стран Запада, которые сделают все, чтобы больше "ни у кого не было желания повторять такие ошибки". Павлюк подчеркнул, что применение ядерного оружия – это шаг в никуда, и все это понимают.

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