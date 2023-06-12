Однак наші військові сподіваються, що вже до кінця 2023 року вдасться остаточно припинити всі воєнні дії. Про це в ефірі національного марафону розповів перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк, передає 24 Канал.

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Павлюк припустив, коли може закінчитися війна

Заступник очільника Міноборони наголосив, що наразі доволі тяжко передбачити, коли саме завершаться бойові дії з російськими окупантами. За його словами, все залежатиме від результатів літньої кампанії, яку здійснюватимуть Сили оборони.

Якщо ми зможемо переламати фронт і ситуацію, коли Росія ще думає, що вона вистоїть, то війна закінчиться дуже швидко,

– підкреслив Павлюк.

Він також запевнив, що ЗСУ робитимуть усе можливе, щоб припинити війну якнайшвидше й вийти з неї переможцями

"Ми сподіваємось на це. Я думаю, що ми матимемо успіх", – сказав генерал.

Попри це, він зауважив, що передбачити дії росіян не можливо, адже, на думку Павлюка, вони "не мають здорового глузду" й не "товаришують з головою". Однак Павлюк наголосив, що українська армія має все, аби "звільнити Україну від цієї нечисті".

Генерал оцінив вірогідність застосування росіянами ядерної зброї

Павлюк зазначив, що від російської армії можна очікувати чого завгодно. Проте, на його думку, окупанти не зможуть вдарити ядерною зброю по Україні.

Здоровий глузд сподівається, що (росіяни – 24 Канал) цього не зроблять, тому що інакше Росія буде знищена як країна,

– розповів генерал.

Він також зазначив, що такий крок з боку окупантів одразу призведе до жорсткої реакції з боку країн Заходу, які зроблять усе, щоб більше "ні в кого не було бажання повторювати такі помилки". Павлюк наголосив, що застосування ядерної зброї – це крок в нікуди, й всі це розуміють.

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