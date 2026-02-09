Чим українська оборонка краща за західну: інтерв'ю з Ліне Ріндвіг – данською волонтеркою і CEO Defence Builder
- Ліне Ріндвіг, CEO Defence Builder, в інтерв'ю 24 Каналу розповіла про переваги та виклики українських оборонних стартапів, а також їхній потенціал для інтеграції в європейське переозброєння.
- Вона підкреслює важливість системного підходу до оборонних рішень, залежність від американських та китайських компонентів, а також дефіцит інженерних кадрів в Україні.
Український ринок оборонних технологій давно живе в темпі, який важко пояснити людям поза війною – рішення з’являються, тестуються, змінюються та потрапляють на поле бою швидше за всі бюрократичні схеми. І особливо цікаво на цьому ринку побачити людину з Європи, яка до того ж походить з музичної індустрії.
У розмові з 24 Каналом CEO оборонного акселератора Defence Builder Ліне Ріндвіг говорить про те, як із волонтерської підтримки військових перейшла до "оборонки". У матеріалі читайте про переваги та проблеми українських оборонних стартапів, сценарії подальшого розвитку галузі та очікування від Михайла Федорова.
Ліне Ріндвіг – данська менеджерка, яку у вересні 2025 року призначили виконавчою директоркою Defence Builder. Ріндвіг прийшла сюди через волонтерство і нині показує глибоку експертизу в оборонній галузі. Сама розмова багато в чому про баланс – як виносити українські рішення в Європу, не спрощуючи ризики безпеки; як будувати тестування для іноземних команд в Україні; і як не втратити темп – незалежно від того, чи триватиме війна, чи перейде в іншу фазу.
Що Ліне Ріндвіг пов'язує з Україною?
Перш за все Ріндвіг розповідає про свій шлях. Її контакт з Україною починався не з інвестицій чи технологічних програм, а з волонтерства.
За її словами, регулярні поїздки та робота з конкретними підрозділами змінили сприйняття війни: від загальної картини до розуміння того, як живуть і воюють люди, яких вона підтримує.
Вона також підкреслює особисту мотивацію переходу – після кількох років допомоги з’явилося відчуття, що можна робити більше, а європейська підтримка часто існує на рівні симпатії, але не дій. У цьому ключі зміна кар’єри для неї виглядала як спроба зробити власну участь системною, а не ситуативною.
Я волонтерю тут із 2022 року. Приїжджаю з 2023-го, здебільшого привожу допомогу Збройним силам – вашим захисникам. І за багато поїздок я дедалі краще розуміла не лише загальну картину війни, її перебіг, ситуацію та зміни, а й дедалі більше прив’язувалася до людей, яких підтримувала. Багатьох із них я знаю ще з 2022-го або 2023-го, і досі продовжую підтримувати.
Шлях Ліне був таким – розмова з майором Повітряних сил України, якого вона підтримувала, питання "що я можу робити більше", а від нього – приклади людей з гуманітарної сфери, які перейшли в оборонний сектор. Після цього Ріндвіг зібрала рекомендації від командирів, з якими мала робочий контакт, сформувала пакет зі своїми навичками та подалася в рекрутингові агенції, що працюють з оборонними ролями.
Важлива деталь – Ріндвіг не подає цю зміну як "занулення" досвіду. Навпаки, говорить про перенесення управлінських навичок з попередньої карʼєри – музичної індустрії – у нову. Це вміння знаходити таланти, будувати навколо них основу, допомагати перетворюватися на бізнес і виходити на зовнішні ринки. Різниця, за її словами, у швидкості оборонного сектору та потребі в технічному розумінні й мережі контактів, без яких масштабування в цій сфері не працює.
Для чого потрібен оборонний акселератор і що це таке?
Говорячи про роль Defence Builder, який заснували Kyiv School of Economics, Buntar Aerospace і Sigma Software, Ріндвіг описує організацію як інструмент для "порятунку" ранніх рішень – тих, які можуть бути потрібні на фронті, але ризикують зупинитися через брак структури, грошей, партнерів або доступу до виробництва. За її словами, акселерація в "оборонці" – це не просто навчання команд, а доведення продуктів до стану, коли ними реально користуються.
Defence Builder – це український акселератор оборонних технологій. Тобто наше завдання – прискорювати ранні рішення, щоб вони ставали успішними. Тому ми намагаємося, щоб критично важливі ідеї не "розсипалися" й не лишилися лежати на полиці, а справді потрапили до наших захисників. Нас заснували.
Механіка "білдера" така: двічі на рік – зустрічі у форматі робочих груп із військовими, паралельно – регулярна щомісячна звірка потреб і компонентів, які треба замінювати або шукати.
Після цього, за її словами, команда робить відкритий набір у секторі оборонних технологій – не лише в Україні, а й у Європі – щоб знайти рішення під запит. Далі йде фільтрація, інтерв’ю, попередній відбір: оцінка команди, конкуренції, потенціалу для "довгого життя" продукту. У результаті обирають кілька команд і ведуть їх у чотиримісячній програмі.
Окремо співрозмовниця проговорює зміну фокуса після її приходу: не обмежуватися "акселерацією" як такою, а вчити команди виживати в сучасній оборонній індустрії – із темпом, масштабуванням, складною розмовою з іноземними інвесторами, дефіцитом компонентів і виробничих потужностей. Тут же є й теза про "повне коло" підтримки: експерти, підрозділи Збройних сил України як кінцеві користувачі, а також Державна служба експортного контролю України та інвестори з України, Європи й частково зі США.
- Ще один акцент – комунікація. Ріндвіг прямо говорить, що залежність від інвестицій змушує команди бути переконливими в презентаціях, а не лише сильними в інженерії. Тому в межах програми багато уваги йде на пітчі, офлайн-презентації та публічне позиціювання.
- Паралельно, за її словами, акселератор розширює співпрацю з Європою через спільні воркшопи, візити команд і обмін знаннями про сертифікацію Північноатлантичний альянс, аудити й грантові програми.
Які очікування від Федорова?
Ріндвіг каже, що особисто дуже рада, що ексглава Мінцифри взяв на себе цю роль.
Те, що зробило Міністерство цифрової трансформації, – на мій погляд, увійде в підручники з історії як приклад структур, що змінюють правила гри, і того, як Україні вдалося тримати оборону так довго. Я дуже оптимістично налаштована щодо його призначення. Думаю, це одне з найкращих рішень, які ухвалював Зеленський, і навіть останніми днями ми бачимо, як Федоров уже комунікує з Ілоном Маском, уже впроваджує "білий список" і блокує росіянам доступ до Starlink.
Також є ініціативи, наприклад, спроба знайти загальну систему протиповітряної оборони, яку можна застосувати на кордоні, щоб зупиняти дрони типу "Шахед" ще на підльоті, а не після того, як вони вже зайшли в Україну. З погляду оборони я вважаю це хорошою ініціативою.
І Brave1, який започаткувала Мінцифра за Федорова – це те, про що, на думку Ріндвіг, теж писатимуть у майбутніх підручниках з історії.
Концепція Brave1 – унікальна. В Європі є кластери та альянси, але не настільки глибокі, як ми бачимо в Україні. Звісно, ініціатив стає більше. У Данії, наприклад, є Defence Innovation Highway, які зараз створюють структуру в Україні й приймають багато делегацій оборонних бізнесів.
Але якщо чесно, найкраща тенденція, яку я бачу, – це те, що більшість оборонних і безпекових альянсів (скандинавські країни, Німеччина, Велика Британія, Франція) присутні тут і розуміють: важливо привозити свої бізнеси в Україну – якщо не для виробництва, то хоча б для потенційних спільних підприємств або для уроків, винесених із досвіду.
Ми не маємо таких самих кластерів. Є European Defence Hackathon – раз чи двічі на місяць вони проводять defence-хакатони по Європі. Торік восени вони робили один і в Києві, ми брали участь. Це чудові ініціативи, але "формат Brave1" ви не побачите до того часу, поки немає війни – або поки критична інфраструктура не буде уражена десь у Європі. Мені здається, ми занадто довго жили в мирі на Заході Європи. Змінювати реформи й структури, пришвидшувати темп ініціатив – це не станеться, доки наші власні кордони не опиняться під загрозою або доки їх не порушать тим чи іншим способом.
Експорт технологій, залежність від США та Китаю, а також прорив для ВВП у майбутньому
Неможливо не згадати тему експорту технологій та зброї. Ріндвіг називає її водночас очевидною і чутливою. Її позиція не зводиться до вимоги "відкрийте все": вона говорить про бажання інтеграції українських рішень у переозброєння Європи, але визнає, що не має всіх даних про ризики витоків і те, як саме противник може отримувати доступ до інформації за межами України.
У багатьох сенсах мені хочеться сказати "так" – варто більше відкривати експорт. Але як виконавча директорка акселератора оборонних технологій я не бачу повної картини ризиків і того, наскільки легко ворогу отримати доступ до інформації в Європі – щодо інтелектуальної власності, чутливих компонентів і рішень, які ми могли б експортувати. Тому я також поважаю та розумію логіку уряду: вони контролюють процес, щоб критично важливі рішення не опинилися "не в тих руках".
Далі Ріндвіг додає другий шар ризиків, уже не суто безпековий – можливість того, що великі компанії з Європи або Штатів можуть швидко відтворити ідеї та перенести масове виробництво до себе, а також "витягнути" з України людей і практичні уроки. У цьому контексті Ліне говорить і про прагматичну проблему залучення інвестицій – інвестори нервують, коли інтелектуальна власність і компанія юридично прив’язані до України, бо бачать додаткові ризики для виходу з інвестиції та для безпеки вкладень.
До теми "Заробляти гроші й ділитися з партнерами": Україна відкриває експорт зброї
Порівнюючи українські та європейські стартапи, Ліне різко окреслює різницю в джерелі знань. Адже в Україні продукти вибудовують у щільному контакті з реальним досвідом застосування, а в Європі часто – на основі відкритих даних і коротких зустрічей.
Звідси – її вимога до системи тестування: якщо європейські виробники хочуть бути релевантними, їхні рішення мають проходити перевірку в Україні.
Європейські стартапи на 100% слабші – з багатьох причин. Вони будують рішення на основі інформації з інтернету або епізодичних зустрічей із людьми. Тобто вони не створюють продукти на базі тісної комунікації й реального практичного досвіду застосування.
У Європі є потужний сплеск стартапів – і це добре. Але якщо повернутися до того, за що, на мою думку, Defence Builder має відповідальність: ми маємо зробити так, щоб рішення, у які інвестори вкладають гроші, щонайменше спиралися на знання українських захисників, а в ідеальному світі – були протестовані в Україні.
Наприклад, командувач Збройних сил Данії казав данській оборонній індустрії: "Ми хочемо купувати у вас, але лише якщо ваші рішення перевірені в Україні". Тож нам потрібен кращий, більш відпрацьований механізм тестування. Зараз Brave1 – єдине офіційне джерело тестування, і я хотіла б бачити більше ініціатив. І це також те, над чим ми працюємо в Defence Builder: допомогти масштабувати тестування європейських рішень, бо їм це потрібно, і нам потрібно, щоб їхні рішення були придатними до використання.
Критичною є й залежність як України, так і Європи від американських та китайських компонентів.
Ми можемо сподіватися й підтримувати звʼязки між Україною та Китаєм, між Україною та США. Але якщо дивитися на реальність – у нас, по суті, є лише ми – Європа. Так, ще є Канада, Японія, інші ключові гравці. Але зрештою саме сусіди реагують найшвидше – або мають реагувати. Тому нам варто більше зосереджуватися на співпраці.
Тут же Ріндвіг називає слабкі місця українського сектору, які вона бачить з позиції акселератора.
- Перше – дефіцит інженерних кадрів: частина фахівців працює ближче до фронту у військових лабораторіях, а частина людей виїхала або воює, і це обмежує можливість перетворювати розробки на бізнес.
- Друге – залежність від компонентів з Китаю та Сполучених Штатів Америки: у короткій перспективі це дозволяє "встигати", але в довгій робить сектор вразливим.
- Третє – наджорсткий контроль експорту й слабко вибудувана співпраця з європейськими союзниками "знизу догори", через сталі освітні й інженерні програми, а не разові події.
Україна точно заслуговує, щоб "оборонка" стала важливим елементом прориву ВВП у наступні роки, вважає Ріндвіг.
Водночас я думаю, що кожна країна врешті купуватиме у власних виробників, залишаючи фінанси у своїй економіці. Але я сподіваюся, що всі зрозуміють: рішення, таланти й виробництва, які є в Україні, у багатьох випадках – це і є відповідь на питання переозброєння Європи.
Я б хотіла, щоб на приватному й інституційному рівнях з’являлися ініціативи, які дозволять і далі інвестувати й купувати українські рішення. Але я також бачу: навіть коли ЄС робить спільні кроки, кожна окрема країна дуже по-різному підтримує Україну. Думаю, схожою буде й картина щодо закупівель або інвестицій в українські оборонні рішення.
На завершення Ріндвіг розкладає два сценарії на найближчі кілька років.
- Якщо війна закінчиться, її страх – у втраті темпу фінансування й у тому, що український досвід не інтегрують у виробництва інших країн так, як це потрібно. Як один із можливих кроків вона пропонує ідею влаштування ветеранів у європейські оборонні компанії – як джерела практичного знання й одночасно інструменту реінтеграції.
- Якщо ж війна триватиме, Ріндвіг очікує втоми союзників і зменшення фінансування, але водночас – більшої централізації в українському виробництві, коли замість десятків паралельних рішень обиратимуть кількох ключових постачальників і доводитимуть продукти до стабільної якості.
Не варто й забувати про відповідальність Європи за власну оборону й про те, що ставка на зовнішні гарантії більше не виглядає надійною в довгій перспективі.