Чем украинская оборонка лучше западной: интервью с Лине Риндвиг – датской волонтеркой и CEO Defence Builder

Украинский рынок оборонных технологий давно живет в темпе, который трудно объяснить людям вне войны – решения появляются, тестируются, меняются и попадают на поле боя быстрее всех бюрократических схем. И особенно интересно на этом рынке увидеть человека из Европы, который, к тому же, пришедший из музыкальной индустрии.

В разговоре с 24 Каналом CEO оборонного акселератора Defence Builder Лине Риндвиг говорит о том, как с волонтерской поддержки военных перешла к "оборонке". В материале читайте о преимуществах и проблемах украинских оборонных стартапов, сценарии дальнейшего развития отрасли и ожидания от Михаила Федорова.

Лине Риндвиг – датский менеджер, которую в сентябре 2025 года назначили исполнительным директором Defence Builder. Риндвиг пришла сюда через волонтерство и сейчас показывает глубокую экспертизу в оборонной отрасли. Сам разговор во многом о балансе – как выносить украинские решения в Европу, не упрощая риски безопасности; как строить тестирование для иностранных команд в Украине; и как не потерять темп – независимо от того, будет ли продолжаться война, или перейдет в другую фазу.

Что Лине Риндвиг связывает с Украиной?

Прежде всего Риндвиг рассказывает о своем пути. Ее контакт с Украиной начинался не с инвестиций или технологических программ, а с волонтерства.

По ее словам, регулярные поездки и работа с конкретными подразделениями изменили восприятие войны: от общей картины к пониманию того, как живут и воюют люди, которых она поддерживает.



Лине Риндвиг / Фото 24 Канала

Она также подчеркивает личную мотивацию перехода – после нескольких лет помощи появилось ощущение, что можно делать больше, а европейская поддержка часто существует на уровне симпатии, но не действий. В этом ключе смена карьеры для нее выглядела как попытка сделать собственное участие системным, а не ситуативным.

Лине Риндвиг CEO Defence Builder Я волонтерю здесь с 2022 года. Приезжаю с 2023-го, в основном привожу помощь Вооруженным силам – вашим защитникам. И за много поездок я все лучше понимала не только общую картину войны, ее ход, ситуацию и изменения, но и все больше привязывалась к людям, которых поддерживала. Многих из них я знаю еще с 2022-го или 2023-го, и до сих пор продолжаю поддерживать.

Путь Лине был таким – разговор с майором Воздушных сил Украины, которого она поддерживала, вопрос "что я могу делать больше", а от него – примеры людей из гуманитарной сферы, которые перешли в оборонный сектор. После этого Риндвиг собрала рекомендации от командиров, с которыми имела рабочий контакт, сформировала пакет со своими навыками и подалась в рекрутинговые агентства, работающие с оборонными ролями.

Важная деталь – Риндвиг не подает это изменение как "обнуление" опыта. Наоборот, говорит о переносе управленческих навыков из предыдущей карьеры – музыкальной индустрии – в новую. Это умение находить таланты, строить вокруг них основу, помогать превращаться в бизнес и выходить на внешние рынки. Разница, по ее словам, в скорости оборонного сектора и потребности в техническом понимании и сети контактов, без которых масштабирование в этой сфере не работает.

Для чего нужен оборонный акселератор и что это такое?

Говоря о роли Defence Builder, который основали Kyiv School of Economics, Buntar Aerospace и Sigma Software, Риндвиг описывает организацию как инструмент для "спасения" ранних решений – тех, которые могут быть нужны на фронте, но рискуют остановиться из-за нехватки структуры, денег, партнеров или доступа к производству. По ее словам, акселерация в "оборонке" – это не просто обучение команд, а доведение продуктов до состояния, когда ими реально пользуются.

Лине Риндвиг CEO Defence Builder Defence Builder – это украинский акселератор оборонных технологий. То есть наша задача – ускорять ранние решения, чтобы они становились успешными. Поэтому мы стараемся, чтобы критически важные идеи не "рассыпались" и не остались лежать на полке, а действительно попали к нашим защитникам. Нас основали.

Механика "билдера" такова: дважды в год – встречи в формате рабочих групп с военными, параллельно – регулярная ежемесячная сверка потребностей и компонентов, которые надо заменять или искать.

После этого, по ее словам, команда делает открытый набор в секторе оборонных технологий – не только в Украине, но и в Европе – чтобы найти решение под запрос. Далее идет фильтрация, интервью, предварительный отбор: оценка команды, конкуренции, потенциала для "долгой жизни" продукта. В результате выбирают несколько команд и ведут их в четырехмесячной программе.

Отдельно собеседница проговаривает смену фокуса после ее прихода: не ограничиваться "акселерацией" как таковой, а учить команды выживать в современной оборонной индустрии – с темпом, масштабированием, сложным разговором с иностранными инвесторами, дефицитом компонентов и производственных мощностей. Здесь же есть и тезис о "полном круге" поддержки: эксперты, подразделения Вооруженных сил Украины как конечные пользователи, а также Государственная служба экспортного контроля Украины и инвесторы из Украины, Европы и частично из США.

Еще один акцент – коммуникация. Риндвиг прямо говорит, что зависимость от инвестиций заставляет команды быть убедительными в презентациях, а не только сильными в инженерии. Поэтому в рамках программы много внимания идет на питчи, офлайн-презентации и публичное позиционирование.

Параллельно, по ее словам, акселератор расширяет сотрудничество с Европой через совместные воркшопы, визиты команд и обмен знаниями о сертификации Североатлантический альянс, аудиты и грантовые программы.

Какие ожидания от Федорова?

Риндвиг говорит, что лично очень рада, что экс-глава Минцифры взял на себя эту роль.

Лине Риндвиг CEO Defence Builder То, что сделало Министерство цифровой трансформации, – на мой взгляд, войдет в учебники по истории как пример структур, меняющих правила игры, и того, как Украине удалось держать оборону так долго. Я очень оптимистично настроена относительно его назначения. Думаю, это одно из лучших решений, которые принимал Зеленский, и даже в последние дни мы видим, как Федоров уже коммуницирует с Илоном Маском, уже внедряет "белый список" и блокирует россиянам доступ к Starlink. Также есть инициативы, например, попытка найти общую систему противовоздушной обороны, которую можно применить на границе, чтобы останавливать дроны типа "Шахед" еще на подлете, а не после того, как они уже зашли в Украину. С точки зрения обороны я считаю это хорошей инициативой.

И Brave1, который начала Минцифра при Федорове – это то, о чем, по мнению Риндвиг, тоже будут писать в будущих учебниках по истории.

Лине Риндвиг CEO Defence Builder Концепция Brave1 – уникальна. В Европе есть кластеры и альянсы, но не настолько глубокие, как мы видим в Украине. Конечно, инициатив становится больше. В Дании, например, есть Defence Innovation Highway, которые сейчас создают структуру в Украине и принимают много делегаций оборонных бизнесов. Но если честно, лучшая тенденция, которую я вижу, – это то, что большинство оборонных и безопасностных альянсов (скандинавские страны, Германия, Великобритания, Франция) присутствуют здесь и понимают: важно привозить свои бизнесы в Украину – если не для производства, то хотя бы для потенциальных совместных предприятий или для уроков, вынесенных из опыта. У нас нет таких же кластеров. Есть European Defence Hackathon – раз или дважды в месяц они проводят defence-хакатоны по Европе. В прошлом году осенью они делали один и в Киеве, мы участвовали. Это замечательные инициативы, но "формат Brave1" вы не увидите до тех пор, пока нет войны – или пока критическая инфраструктура не будет поражена где-то в Европе. Мне кажется, мы слишком долго жили в мире на Западе Европы. Менять реформы и структуры, ускорять темп инициатив – это не произойдет, пока наши собственные границы не окажутся под угрозой или пока их не нарушат тем или иным способом.

Экспорт технологий, зависимость от США и Китая, а также прорыв для ВВП в будущем

Невозможно не упомянуть тему экспорта технологий и оружия. Риндвиг называет ее одновременно очевидной и чувствительной. Ее позиция не сводится к требованию "откройте все": она говорит о желании интеграции украинских решений в перевооружение Европы, но признает, что не имеет всех данных о рисках утечек и то, как противник может получать доступ к информации за пределами Украины.

Лине Риндвиг CEO Defence Builder Во многих смыслах мне хочется сказать "да" – стоит больше открывать экспорт. Но как исполнительный директор акселератора оборонных технологий я не вижу полной картины рисков и того, насколько легко врагу получить доступ к информации в Европе – по интеллектуальной собственности, чувствительным компонентам и решениям, которые мы могли бы экспортировать. Поэтому я также уважаю и понимаю логику правительства: они контролируют процесс, чтобы критически важные решения не оказались "не в тех руках".

Далее Риндвиг добавляет второй слой рисков, уже не чисто безопасностный – возможность того, что крупные компании из Европы или Штатов могут быстро воспроизвести идеи и перенести массовое производство к себе, а также "вытянуть" из Украины людей и практические уроки. В этом контексте Лине говорит и о прагматической проблеме привлечения инвестиций – инвесторы нервничают, когда интеллектуальная собственность и компания юридически привязаны к Украине, потому что видят дополнительные риски для выхода из инвестиции и для безопасности вложений.



Лине Риндвиг / Фото 24 Канала

Сравнивая украинские и европейские стартапы, Лине резко очерчивает разницу в источнике знаний. Ведь в Украине продукты выстраивают в плотном контакте с реальным опытом применения, а в Европе часто – на основе открытых данных и коротких встреч.

Отсюда – ее требование к системе тестирования: если европейские производители хотят быть релевантными, их решения должны проходить проверку в Украине.

Лине Риндвиг CEO Defence Builder Европейские стартапы на 100% слабее – по многим причинам. Они строят решения на основе информации из интернета или эпизодических встреч с людьми. То есть они не создают продукты на базе тесной коммуникации и реального практического опыта применения. В Европе есть мощный всплеск стартапов – и это хорошо. Но если вернуться к тому, за что, по моему мнению, Defence Builder имеет ответственность: мы должны сделать так, чтобы решения, в которые инвесторы вкладывают деньги, как минимум опирались на знания украинских защитников, а в идеальном мире – были протестированы в Украине. Например, командующий Вооруженных сил Дании говорил датской оборонной индустрии: "Мы хотим покупать у вас, но только если ваши решения валидированы в Украине". Поэтому нам нужен лучший, более отработанный механизм тестирования. Сейчас Brave1 – единственный официальный источник тестирования, и я хотела бы видеть больше инициатив. И это также то, над чем мы работаем в Defence Builder: помочь масштабировать тестирование европейских решений, потому что им это нужно, и нам нужно, чтобы их решения были пригодными к использованию.

Критической является и зависимость как Украины, так и Европы от американских и китайских компонентов.

Лине Риндвиг CEO Defence Builder Мы можем надеяться и поддерживать связи между Украиной и Китаем, между Украиной и США. Но если смотреть на реальность – у нас, по сути, есть только мы – Европа. Да, еще есть Канада, Япония, другие ключевые игроки. Но в конце концов именно соседи реагируют быстрее – или должны реагировать. Поэтому нам стоит больше сосредотачиваться на сотрудничестве.

Здесь же Риндвиг называет слабые места украинского сектора, которые она видит с позиции акселератора.

Первое – дефицит инженерных кадров: часть специалистов работает ближе к фронту в военных лабораториях, а часть людей уехала или воюет, и это ограничивает возможность превращать разработки в бизнес.

Второе – зависимость от компонентов из Китая и Соединенных Штатов Америки: в короткой перспективе это позволяет "успевать", но в длинной делает сектор уязвимым.

Третье – сверхжесткий контроль экспорта и слабо выстроенное сотрудничество с европейскими союзниками "снизу вверх", через постоянные образовательные и инженерные программы, а не разовые события.

Украина точно заслуживает, чтобы "оборонка" стала важным элементом прорыва ВВП в последующие годы, считает Риндвиг.

Лине Риндвиг CEO Defence Builder В то же время я думаю, что каждая страна в конце концов будет покупать у собственных производителей, оставляя финансы в своей экономике. Но я надеюсь, что все поймут: решение, таланты и производства, которые есть в Украине, во многих случаях – это и есть ответ на вопрос перевооружения Европы. Я бы хотела, чтобы на частном и институциональном уровнях появлялись инициативы, которые позволят и дальше инвестировать и покупать украинские решения. Но я также вижу: даже когда ЕС делает совместные шаги, каждая отдельная страна очень по-разному поддерживает Украину. Думаю, похожей будет и картина по закупкам или инвестициям в украинские оборонные решения.

В завершение Риндвиг раскладывает два сценария на ближайшие несколько лет.

Если война закончится, ее страх – в потере темпа финансирования и в том, что украинский опыт не интегрируют в производства других стран так, как это нужно. Как один из возможных шагов она предлагает идею устройства ветеранов в европейские оборонные компании – как источника практического знания и одновременно инструмента реинтеграции.

Если же война будет продолжаться, Риндвиг ожидает усталости союзников и уменьшения финансирования, но одновременно – большей централизации в украинском производстве, когда вместо десятков параллельных решений будут выбирать нескольких ключевых поставщиков и доводить продукты до стабильного качества.

Не стоит и забывать об ответственности Европы за собственную оборону и о том, что ставка на внешние гарантии больше не выглядит надежной в долгой перспективе.