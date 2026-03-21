Масові обшуки у медзакладах України: поліція викрила масштабну схему привласнення коштів

Правоохоронці провели понад 70 обшуків у медичних закладах по всій Україні у межах розслідування масштабної схеми привласнення державних коштів. Підозру у причетності оголосили вже близько 18 особам, серед яких є поліцейські.

Слідчі встановлюють усі обставини та збитки, завдані державі. Про це повідомляє Національна поліція.

Що відомо про обшуки?

Поліція та правоохоронні органи провели масові обшуки у медичних закладах по всій Україні у зв’язку з розслідуванням масштабної схеми привласнення коштів, що виділялися на оплату медичних послуг. У межах кримінального провадження здійснено понад 70 обшуків у медичних установах різних регіонів країни.

Попередньо встановлено, що зловмисники систематично використовували фіктивні та підроблені документи для розрахунку державних коштів, які перераховувалися за нібито надані послуги. Відкрито кримінальне провадження за фактом привласнення бюджетних коштів.

Під підозрою – уже близько 18 осіб, серед яких є і працівники поліції, причетні до забезпечення "кришування" незаконної діяльності. Правоохоронці перевіряють їхню причетність до організації та прикриття оборудок.

Масштабні обшуки у лікарнях України / Фото Нацполіція

Серед фігурантів справи – менеджери клінік, посадові особи та "чорнові" учасники схеми, які займалися виписуванням фіктивних рахунків та документів. Така діяльність могла завдати значних збитків державному бюджету та підірвати довіру до системи охорони здоров’я.

Мова йде про маніпуляції з наданням медичних послуг, коли за них отримувалися кошти з державних програм, але реально такі послуги або не надавалися, або надавалися формально. Правоохоронці встановлюють, хто саме і в якому обсязі був причетний до незаконних виплат.

Правоохоронні органи відпрацьовують інформацію як зі звернень громадян, так і завдяки сигналам у системі моніторингу та аналітичних платформ. Саме один із таких сигналів став підставою для розгортання масштабної операції у медичній сфері.

Слідчі підкреслюють, що ніяких привілеїв підозрювані не отримують – усі підозри фіксуються відповідно до закону, а дії фігурантів документуються для подальшого судового розгляду. Вони продовжують слідчі дії та перевірки, збирають докази та допитують свідків. Остаточну суму збитків, завданих державі, буде встановлено після експертиз.

Що ще відомо про обшуки у медзакладах?