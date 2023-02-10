Через мільярдні корупційні схеми: на об'єктах екснардепа і російського олігарха провели обшуки

СБУ і ДБР провели серію обшуків у помешканнях та офісах компаній, кінцевими бенефіціарами яких є російський олігарх та колишній народний депутат. Правоохоронці розслідують зловживання службовим становищем посадовцями ПрАТ "НАК "Надра України".

Компанії, які фігурують у справі, пов'язані з підсанкційним олігархом Павлом Фуксом та екснардепом Ігорем Котвіцьким. За інформацією ДБР, колишні високопосадовці отримували незаконні надприбутки від видобутку газу з державних надр

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На об'єктах Фукса та Котвіцького провели обшуки

ДБР спільно з СБУ 10 лютого провели обшуки у колишнього народного депутата України VIII скликання. За інформацією слідства, він у період 2003 – 2022 років завдав значних збитків державі, змовившись з посадовцями:

ПрАТ НАК "Надра України",

Держгеонадра,

ТОВ "Сахалінське",

комерційними структурами.

Можлива сума збитків державі може сягати сотень мільйонів гривень. Під "патронатом" екснардепа держструктури надавали спецдозволи на видобуток газу з відвертим порушенням процедур,

– повідомили в ДБР.

Внаслідок цього сировина на папері коштувала набагато дешевше. Окрім цього, занижувались реальні обсяги видобутку на державному родовищі. Організатори схеми забирали різницю собі.

Дивіться фото з місць обшуків / Фото СБУ, ДБР

Розслідування триває

В СБУ зазначили, що внаслідок дій посадовців Україна втратила право на Сахалінське нафто-газове родовище у Харківській області.

"І це при тому, що з державного бюджету на розробку даного родовища було витрачено понад 1 мільярд гривень. За даними геологорозвідувальних робіт, поклади газу на цьому об'єкті становлять щонайменше 15 мільярдів кубометрів", – мовиться в повідомленні.

За результатами обшуків правоохоронці виявили та вилучили:

чорнові записи та документацію, які підтверджують незаконні операції комерційних структур;

засоби зв'язку та комп'ютерну техніку;

близько 300 тисяч доларів, 250 тисяч євро та 1,5 мільйона гривень готівкою.

Наразі тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, відкритого за фактом зловживання службовим становищем, що спричинили тяжкі наслідки. Процесуальне керівництво здійснює Офіс генпрокурора.