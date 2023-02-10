Компанії, які фігурують у справі, пов'язані з підсанкційним олігархом Павлом Фуксом та екснардепом Ігорем Котвіцьким. За інформацією ДБР, колишні високопосадовці отримували незаконні надприбутки від видобутку газу з державних надр

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На об'єктах Фукса та Котвіцького провели обшуки

ДБР спільно з СБУ 10 лютого провели обшуки у колишнього народного депутата України VIII скликання. За інформацією слідства, він у період 2003 – 2022 років завдав значних збитків державі, змовившись з посадовцями:

ПрАТ НАК "Надра України",

Держгеонадра,

ТОВ "Сахалінське",

комерційними структурами.

Можлива сума збитків державі може сягати сотень мільйонів гривень. Під "патронатом" екснардепа держструктури надавали спецдозволи на видобуток газу з відвертим порушенням процедур,

– повідомили в ДБР.

Внаслідок цього сировина на папері коштувала набагато дешевше. Окрім цього, занижувались реальні обсяги видобутку на державному родовищі. Організатори схеми забирали різницю собі.

Дивіться фото з місць обшуків / Фото СБУ, ДБР

Розслідування триває

В СБУ зазначили, що внаслідок дій посадовців Україна втратила право на Сахалінське нафто-газове родовище у Харківській області.

"І це при тому, що з державного бюджету на розробку даного родовища було витрачено понад 1 мільярд гривень. За даними геологорозвідувальних робіт, поклади газу на цьому об'єкті становлять щонайменше 15 мільярдів кубометрів", – мовиться в повідомленні.

За результатами обшуків правоохоронці виявили та вилучили:

чорнові записи та документацію, які підтверджують незаконні операції комерційних структур;

засоби зв'язку та комп'ютерну техніку;

близько 300 тисяч доларів, 250 тисяч євро та 1,5 мільйона гривень готівкою.

Наразі тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, відкритого за фактом зловживання службовим становищем, що спричинили тяжкі наслідки. Процесуальне керівництво здійснює Офіс генпрокурора.

Зверніть увагу! РНБО під час засідання 18 червня 2022 року запровадила повний комплект санкцій проти українсько-російського бізнесмена Павла Фукса. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що причиною стала причетність Фукса до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні. Зокрема, мовиться про кейс компанії "Голден Деррік".