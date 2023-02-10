Компании, фигурирующие в деле, связаны с подсанкционным олигархом Павлом Фуксом и экс-нардепом Игорем Котвицким. По информации ДБР, бывшие высокопоставленные чиновники получали незаконные сверхдоходы от добычи газа из государственных недр

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На объектах Фукса и Котвицкого провели обыски

ДБР совместно с СБУ 10 февраля провели обыски у бывшего народного депутата Украины VIII созыва. По информации следствия, он в период 2003 – 2022 годов нанес значительный ущерб государству, сговорившись с чиновниками:

ЧАО НАК "Недра Украины",

Госгеонадра,

ООО "Сахалинское",

коммерческими структурами

Возможная сумма ущерба государству может достигать сотен миллионов гривен. Под "патронатом" экс-нардепа госструктуры предоставляли спецразрешения на добычу газа с откровенным нарушением процедур,

– сообщили в ДБР.

В результате сырье на бумаге стоило гораздо дешевле. Кроме того, занижались реальные объемы добычи на государственном месторождении. Организаторы схемы брали разницу себе.

Смотрите фото с мест обысков / Фото СБУ, ДБР

Расследование продолжается

В СБУ отметили, что в результате действий чиновников Украина потеряла право на Сахалинское нефтегазовое месторождение в Харьковской области.

"И это при том, что из государственного бюджета на разработку данного месторождения было израсходовано более 1 миллиарда гривен. По данным геологоразведочных работ, залежи газа на этом объекте составляют по меньшей мере 15 миллиардов кубометров", – говорится в сообщении.

По результатам обысков правоохранители обнаружили и изъяли:

черновые записи и документацию, подтверждающие незаконные операции коммерческих структур;

средства связи и компьютерную технику;

около 300 тысяч долларов, 250 тысяч евро и 1,5 миллиона гривен наличными.

В настоящее время продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по факту злоупотребления служебным положением, повлекшим тяжкие последствия. Процессуальное руководство осуществляет Офис генпрокурора.

Обратите внимание! СНБО во время заседания 18 июня 2022 года ввела полный комплект санкций против украино-российского бизнесмена Павла Фукса. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что причиной стала причастность Фукса к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине. В частности, говорится о кейсе компании "Голден Деррик".