Компании, фигурирующие в деле, связаны с подсанкционным олигархом Павлом Фуксом и экс-нардепом Игорем Котвицким. По информации ДБР, бывшие высокопоставленные чиновники получали незаконные сверхдоходы от добычи газа из государственных недр
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На объектах Фукса и Котвицкого провели обыски
ДБР совместно с СБУ 10 февраля провели обыски у бывшего народного депутата Украины VIII созыва. По информации следствия, он в период 2003 – 2022 годов нанес значительный ущерб государству, сговорившись с чиновниками:
- ЧАО НАК "Недра Украины",
- Госгеонадра,
- ООО "Сахалинское",
- коммерческими структурами
Возможная сумма ущерба государству может достигать сотен миллионов гривен. Под "патронатом" экс-нардепа госструктуры предоставляли спецразрешения на добычу газа с откровенным нарушением процедур,
– сообщили в ДБР.
В результате сырье на бумаге стоило гораздо дешевле. Кроме того, занижались реальные объемы добычи на государственном месторождении. Организаторы схемы брали разницу себе.
Смотрите фото с мест обысков / Фото СБУ, ДБР
Расследование продолжается
В СБУ отметили, что в результате действий чиновников Украина потеряла право на Сахалинское нефтегазовое месторождение в Харьковской области.
"И это при том, что из государственного бюджета на разработку данного месторождения было израсходовано более 1 миллиарда гривен. По данным геологоразведочных работ, залежи газа на этом объекте составляют по меньшей мере 15 миллиардов кубометров", – говорится в сообщении.
По результатам обысков правоохранители обнаружили и изъяли:
- черновые записи и документацию, подтверждающие незаконные операции коммерческих структур;
- средства связи и компьютерную технику;
- около 300 тысяч долларов, 250 тысяч евро и 1,5 миллиона гривен наличными.
В настоящее время продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по факту злоупотребления служебным положением, повлекшим тяжкие последствия. Процессуальное руководство осуществляет Офис генпрокурора.