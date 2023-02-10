Из-за миллиардных схем: на объектах экс-нардепа и российского олигарха провели обыски

СБУ и ДБР провели серию обысков в квартирах и офисах компаний, конечными бенефициарами которых являются российский олигарх и бывший народный депутат. Правоохранители расследуют злоупотребление служебным положением должностными лицами ЧАО "НАК "Недра Украины".

Компании, фигурирующие в деле, связаны с подсанкционным олигархом Павлом Фуксом и экс-нардепом Игорем Котвицким. По информации ДБР, бывшие высокопоставленные чиновники получали незаконные сверхдоходы от добычи газа из государственных недр

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На объектах Фукса и Котвицкого провели обыски

ДБР совместно с СБУ 10 февраля провели обыски у бывшего народного депутата Украины VIII созыва. По информации следствия, он в период 2003 – 2022 годов нанес значительный ущерб государству, сговорившись с чиновниками:

ЧАО НАК "Недра Украины",

Госгеонадра,

ООО "Сахалинское",

коммерческими структурами

Возможная сумма ущерба государству может достигать сотен миллионов гривен. Под "патронатом" экс-нардепа госструктуры предоставляли спецразрешения на добычу газа с откровенным нарушением процедур,

– сообщили в ДБР.

В результате сырье на бумаге стоило гораздо дешевле. Кроме того, занижались реальные объемы добычи на государственном месторождении. Организаторы схемы брали разницу себе.

Смотрите фото с мест обысков / Фото СБУ, ДБР

Расследование продолжается

В СБУ отметили, что в результате действий чиновников Украина потеряла право на Сахалинское нефтегазовое месторождение в Харьковской области.

"И это при том, что из государственного бюджета на разработку данного месторождения было израсходовано более 1 миллиарда гривен. По данным геологоразведочных работ, залежи газа на этом объекте составляют по меньшей мере 15 миллиардов кубометров", – говорится в сообщении.

По результатам обысков правоохранители обнаружили и изъяли:

черновые записи и документацию, подтверждающие незаконные операции коммерческих структур;

средства связи и компьютерную технику;

около 300 тысяч долларов, 250 тысяч евро и 1,5 миллиона гривен наличными.

В настоящее время продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по факту злоупотребления служебным положением, повлекшим тяжкие последствия. Процессуальное руководство осуществляет Офис генпрокурора.