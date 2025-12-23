До 16 годин у темряві: експерт дав невтішний прогноз на найближчий тиждень

Під масований російський обстріл знову потрапили підстанції, які відповідають за передачу потужності з АЕС. Також були уражені теплові електростанції.

Своїми припущеннями щодо відключень світла на найближчий тиждень поділився енергетичний експерт Геннадій Рябцев у коментарі 24 Каналу.

Яка ситуація за світлом буде наступного тижня?

Рябцев зазначає, що внаслідок ворожої атаки у більшості регіонів України поновлюються графіки погодинних відключень на найближчий тиждень. Вони будуть діяти обсягом від 3 до 4 черги, тобто електроенергія буде відсутня від 8 до 16 годин протягом доби.

Експерт наголосив, що тактика росіян не змінюється. Знеструмлення Рівненської та Хмельницької областей свідчить, що росіяни б'ють по підстанціях, які відповідають за передачу потужностей з АЕС, а також по теплових електростанціях. За його словами, російські атаки спрямовані на "дуже знайомі населені пункти" як от Бурштин чи Добротвір.

Крім того, Рябцев нагадав, що через російські обстріли фахівці Укренерго були змушені зменшити потужність енергоблоків АЕС. "Тому збільшиться тривалість вимкнень, зокрема і на Західній Україні", – підкреслив експерт.

Водночас він зауважив, що "ніякого блекауту ніде немає". Для безпеки впроваджуються аварійні та превентивні відключення електроенергії, які не допустили повного виходу системи з ладу та фактично створили умови для її відновлення.

Чи вплине зниження температури на графіки відключень?

Водночас експерт заявив, що зниження температур повітря значною мірою не вплине на графіки відключень світла.

Можливо по пів години додадуть в чергах відключень,

– пояснив Рябцев.