До 16 часов в темноте: эксперт дал печальный прогноз на ближайшую неделю

Под массированный российский обстрел снова попали подстанции, которые отвечают за передачу мощности с АЭС. Также были поражены тепловые электростанции.

Своими предположениями относительно отключений света на ближайшую неделю поделился энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии 24 Каналу.

Какая ситуация по свету будет на следующей неделе?

Рябцев отмечает, что в результате вражеской атаки в большинстве регионов Украины возобновляются графики почасовых отключений на ближайшую неделю. Они будут действовать объемом от 3 до 4 очереди, то есть электроэнергия будет отсутствовать от 8 до 16 часов в течение суток.

Эксперт отметил, что тактика россиян не меняется. Обесточивание Ровенской и Хмельницкой областей свидетельствует, что россияне бьют по подстанциям, которые отвечают за передачу мощностей с АЭС, а также по тепловым электростанциям. По его словам, российские атаки направлены на "очень знакомые населенные пункты" вроде Бурштын или Добротвор.

Кроме того, Рябцев напомнил, что из-за российских обстрелов специалисты Укрэнерго были вынуждены уменьшить мощность энергоблоков АЭС. "Поэтому увеличится продолжительность отключений, в том числе и на Западной Украине", – подчеркнул эксперт.

В то же время он отметил, что "никакого блэкаута нигде нет". Для безопасности внедряются аварийные и превентивные отключения электроэнергии, которые не допустили полного выхода системы из строя и фактически создали условия для ее восстановления.

Повлияет ли снижение температуры на графики отключений?

В то же время эксперт заявил, что снижение температур воздуха в значительной степени не повлияет на графики отключений света.

Возможно по полчаса добавят в очередях отключений,

– пояснил Рябцев.