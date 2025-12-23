Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Как в Украине будут выключать свет 24 декабря?
По словам энергетиков, 24 декабря во всех регионах Украины вводят графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты,
– отметили в Укрэнерго.
Они уточнили, что ситуация в энергосистеме может измениться. "Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – подчеркнули энергетики.
Сотрудники Укрэнерго призвали украинцев потреблять электроэнергию экономно, когда она появится по графику.
Удары России по энергетике: что известно?
Напомним, что россияне обстреляли энергетику ночью и утром 23 декабря. Атака привела к почти полному обесточиванию потребителей в Ровненской, Тернопольской и Хмельницкой областях. В разных регионах продолжается ликвидация последствий этого и предыдущих обстрелов.
Заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что ранее основной целью врага было уничтожение генерации. Во время атак сейчас – уничтожение логистики поставок электроэнергии и дополнительно уничтожение логистики в целом.
Храпчинский напомнил, что россияне в последнее время часто атаковали Одесскую область, эти обстрелы были связаны с уничтожением дорожной логистики.