Про це пише 24 Канал із посиланням на Укренерго.
Дивіться також Графіки на Заході та аварійні відключення в Києві: що зі світлом 23 грудня
Як в Україні вимикатимуть світло 24 грудня?
За словами енергетиків, 24 грудня в усіх регіонах України вводять графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти,
– наголосили в Укренерго.
Вони уточнили, що ситуація в енергосистемі може змінитися. "Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – підкреслили енергетики.
Співробітники Укренерго закликали українців споживати електроенергію ощадливо, коли вона з'явиться за графіком.
Удари Росії по енергетиці: що відомо?
Нагадаємо, що росіяни обстріляли енергетику вночі та зранку 23 грудня. Атака призвела до майже повного знеструмлення споживачів у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях. В різних регіонах триває ліквідація наслідків цього й попередніх обстрілів.
Заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що раніше основною метою ворога було знищення генерації. Під час атак зараз – знищення логістики постачання електроенергії й додатково знищення логістики загалом.
Храпчинський нагадав, що росіяни останнім часом часто атакували Одещину, ці обстріли були пов'язані зі знищенням дорожньої логістики.