Про це пише 24 Канал із посиланням на Укренерго.

Як в Україні вимикатимуть світло 24 грудня?

За словами енергетиків, 24 грудня в усіх регіонах України вводять графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти,

– наголосили в Укренерго.

Вони уточнили, що ситуація в енергосистемі може змінитися. "Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – підкреслили енергетики.

Співробітники Укренерго закликали українців споживати електроенергію ощадливо, коли вона з'явиться за графіком.

Удари Росії по енергетиці: що відомо?