Вранці 18 серпня Росія атакувала багатоповерхівку у Харкові. Внаслідок влучання загинула ціла родина.

Про це пише 24 Канал з посиланням на народну депутатку Олену Шуляк.

Кого вбила Росія у Харкові?

На світанку 18 серпня росіяни вкотре атакували мирні українські міста. Під ударом опинився й Харків. Там "Шахеди" цілеспрямовано влучили у 5-поверховий будинок.

Російські окупанти обірвали життя 7 людей, серед яких двоє – діти. Також є постраждалі. Їх налічується щонайменше 20. Рятувальні роботи тривають, а під завалами можуть бути люди.

У Харкові російські вбивці обірвали життя цілої родини: мати, батько, 16-річний син, півторарічна донька та бабуся,

– повідомила нардепка.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов оприлюднив кадри російського удару по мирному населенню. За його словами, п'ять ворожих дронів-камікадзе заходили з різних напрямків і били по людях, які спали о п'ятій ранку.

Які міста були під атаками?