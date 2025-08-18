Атака на Харків: Росія вбила цілу родину з двома дітьми
- 18 серпня Росія атакувала багатоповерхівку в Харкові, загинула ціла родина з двома дітьми.
- Мер Харкова повідомив, що п'ять ворожих дронів-камікадзе атакували будинок з різних напрямків.
Вранці 18 серпня Росія атакувала багатоповерхівку у Харкові. Внаслідок влучання загинула ціла родина.
Про це пише 24 Канал з посиланням на народну депутатку Олену Шуляк.
Дивіться також Зеленський з Вашингтону відреагував на обстріли міст: росіяни знають, для чого ми тут
Кого вбила Росія у Харкові?
На світанку 18 серпня росіяни вкотре атакували мирні українські міста. Під ударом опинився й Харків. Там "Шахеди" цілеспрямовано влучили у 5-поверховий будинок.
Російські окупанти обірвали життя 7 людей, серед яких двоє – діти. Також є постраждалі. Їх налічується щонайменше 20. Рятувальні роботи тривають, а під завалами можуть бути люди.
У Харкові російські вбивці обірвали життя цілої родини: мати, батько, 16-річний син, півторарічна донька та бабуся,
– повідомила нардепка.
Раніше мер Харкова Ігор Терехов оприлюднив кадри російського удару по мирному населенню. За його словами, п'ять ворожих дронів-камікадзе заходили з різних напрямків і били по людях, які спали о п'ятій ранку.
Які міста були під атаками?
- У Запоріжжю загинули троє людей через російський обстріл балістикою. Щонайменше 23 людини поранено. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, житлові будинки, транспорт та підприємство. На кількох вулицях міста тимчасово обмежили рух.
- Росіяни вдарили балістикою по Сумах. Там зруйновано корпус Сумського державного університету. Займання ліквідували під ранок.
- Внаслідок удару по Одещині сталось масштабне займання на об'єкті паливно-енергетичної інфраструктури. Інформації щодо жертв чи постраждалих немає.