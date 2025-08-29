100% в цьому винна Росія, – Зеленський вшанував пам'ять загиблих цивільних у Києві
- Президент України Володимир Зеленський відвідав місце ракетного удару в Дарницькому районі Києва, вшанував пам'ять загиблих.
- Зеленський заявив, що держава надасть тимчасове житло та фінансову допомогу жителям зруйнованого будинку.
Президент України Володимир Зеленський відвідав подвір'я в Дарницькому районі Києва, куди напередодні влучила російська ракета. Глава держави вшанував пам'ять загиблих українців.
Про це пише 24 Канал з посиланням на телеканал "Ми – Україна".
Що сказав Зеленський на місці ракетної атаки в Дарницькому районі?
Володимир Зеленський оцінив руйнування, які завдала Росія в Дарницькому районі Києва. На місці він поспілкувався з постраждалими українцями та пообіцяв, що держава надасть компенсації за житло. Адже, за його словами, цивільні люди не винні в цьому ударі, а лише ворог має відповідати за свої дії.
У цьому 100% винен наш ворог – Росія,
– зазначив Зеленський.
Жителям зруйнованого будинку нададуть тимчасове житло та грошове забезпечення на винаймання квартир на перший час.
"У держави є програма, яка надає всім людям, які втратили своє житло, ви отримаєте відповідну компенсацію", – заявив президент.
На місці цинічного ракетного обстрілу Володимир Зеленський вшанував пам’ять загиблих жителів. У пам'ять про кожного з 25 вбитих президент поклав квіти біля зруйнованого будинку. Відомо, що серед них були чотири дитини, найменшій жертві було лише 2 роки.
Зеленський вшанував пам'ять загиблих під час атаки ворога по Києву: дивіться відео
Що відомо про обстріл Києва 28 серпня?
У ніч проти 28 серпня російська армія вдарила ракетами та дронами по житлових кварталах Києва. Під атакою були Деснянський, Дарницький, Солом'янський, Шевченківський, Оболонський і Дніпровський райони. Основний удар зруйнував багатоповерхівку. Там близько 30 годин тривала пошуково-рятувальна операція, з-під завалів діставали людей. На жаль, 25 з них врятувати не вдалося. 53 жителі дістали травми.
Володимир Зеленський зазначив, що усім постраждалим киянам надали необхідну допомогу. Президент подякував рятувальникам, поліцейським, лікарям і медсестрам, усім комунальним та екстреним службам. Він додав, що Росія повинна відповідати за вбивства й терор цивільних, а світ повинен реагувати на цю агресію відповідно.
Через наслідки російської атаки рятувальники працювали на 23 локаціях у 8 районах Києва.
За словами начальника управління комунікації Юрія Ігната, 28 серпня російська армія здійснила масовану атаку на Україну, схожу на атаку 21 серпня, але без використання "Калібрів".