Президент України Володимир Зеленський відвідав подвір'я в Дарницькому районі Києва, куди напередодні влучила російська ракета. Глава держави вшанував пам'ять загиблих українців.

Про це пише 24 Канал з посиланням на телеканал "Ми – Україна".

Дивіться також Під основним ударом Київ: усе, що відомо про наслідки масованого удару

Що сказав Зеленський на місці ракетної атаки в Дарницькому районі?

Володимир Зеленський оцінив руйнування, які завдала Росія в Дарницькому районі Києва. На місці він поспілкувався з постраждалими українцями та пообіцяв, що держава надасть компенсації за житло. Адже, за його словами, цивільні люди не винні в цьому ударі, а лише ворог має відповідати за свої дії.

У цьому 100% винен наш ворог – Росія,

– зазначив Зеленський.

Жителям зруйнованого будинку нададуть тимчасове житло та грошове забезпечення на винаймання квартир на перший час.

"У держави є програма, яка надає всім людям, які втратили своє житло, ви отримаєте відповідну компенсацію", – заявив президент.

На місці цинічного ракетного обстрілу Володимир Зеленський вшанував пам’ять загиблих жителів. У пам'ять про кожного з 25 вбитих президент поклав квіти біля зруйнованого будинку. Відомо, що серед них були чотири дитини, найменшій жертві було лише 2 роки.

Зеленський вшанував пам'ять загиблих під час атаки ворога по Києву: дивіться відео

Що відомо про обстріл Києва 28 серпня?