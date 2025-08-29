Президент Украины Владимир Зеленский посетил двор в Дарницком районе Киева, куда накануне попала российская ракета. Глава государства почтил память погибших украинцев.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеканал "Мы – Украина".

Что сказал Зеленский на месте ракетной атаки в Дарницком районе?

Владимир Зеленский оценил разрушения, которые нанесла Россия в Дарницком районе Киева. На месте он пообщался с пострадавшими украинцами и пообещал, что государство предоставит компенсации за жилье. Ведь, по его словам, гражданские люди не виноваты в этом ударе, а только враг должен отвечать за свои действия.

В этом 100% виноват наш враг – Россия,

– отметил Зеленский.

Жителям разрушенного дома предоставят временное жилье и денежное обеспечение на съем квартир на первое время.

"У государства есть программа, которая предоставляет всем людям, которые потеряли свое жилье, вы получите соответствующую компенсацию", – заявил президент.

На месте циничного ракетного обстрела Владимир Зеленский почтил память погибших жителей. В память о каждом из 25 убитых президент возложил цветы возле разрушенного дома. Известно, что среди них были четыре ребенка, самой маленькой жертве было всего 2 года.

Зеленский почтил память погибших во время атаки врага по Киеву: смотрите видео

Что известно об обстреле Киева 28 августа?