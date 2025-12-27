Ворог вдарив по Київщині: зафіксовано руйнування в кількох районах та поранено людину

Росія продовжує цинічні атаки проти мирного населення та об'єктів критичної інфраструктури України. Внаслідок обстрілу Київщини в ніч на 27 грудня є поранений та зафіксовані руйнування в кількох регіонах.

Про це повідомили в Київській ОВА, пише 24 Канал.

Що відомо про наслідки обстрілу Київщини?

В ніч на 27 грудня ворог атакував Київ та Київську область, застосовуючи ударні безпілотники, "Кинджали", "Калібри", "Іскандер-М", "Іскандер-К" та балістику.

За інформацією Київської ОВА, у декількох районах зафіксовано руйнування.

У Вишгороді пошкоджено вікна багатоповерхового житлового будинку.

У Бориспільському районі зазнали руйнувань виробничі приміщення та два авто.

У Бучацькому районі сталась пожежа на території будівництва, а в Обухівському районі пошкоджено приміщення комунального підприємства однієї з громад.

Під час масованої комбінованої атаки постраждав житель Івано-Франківщини. Чоловік перебував за кермом вантажівки та отримав осколкові поранення спини. Наразі його госпіталізовано до місцевої лікарні, медики надають усю необхідну допомогу.

Повітряна тривога у Києві та області досі триває.

