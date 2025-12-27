Ворог вдарив по Київщині: зафіксовано руйнування в кількох районах та поранено людину
- У ніч на 27 грудня Київщина зазнала атаки з використанням ударних безпілотників, "Кинджалів", "Калібрів" та балістичних ракет, що спричинило руйнування в кількох районах.
- Постраждав житель Івано-Франківщини, який отримав осколкові поранення спини внаслідок атаки, наразі він госпіталізований.
Росія продовжує цинічні атаки проти мирного населення та об'єктів критичної інфраструктури України. Внаслідок обстрілу Київщини в ніч на 27 грудня є поранений та зафіксовані руйнування в кількох регіонах.
Про це повідомили в Київській ОВА, пише 24 Канал.
Дивіться також Окупанти запустили ракети, ударні БпЛА та підняли Міг-31К: де є небезпека обстрілу
Що відомо про наслідки обстрілу Київщини?
В ніч на 27 грудня ворог атакував Київ та Київську область, застосовуючи ударні безпілотники, "Кинджали", "Калібри", "Іскандер-М", "Іскандер-К" та балістику.
За інформацією Київської ОВА, у декількох районах зафіксовано руйнування.
У Вишгороді пошкоджено вікна багатоповерхового житлового будинку.
У Бориспільському районі зазнали руйнувань виробничі приміщення та два авто.
У Бучацькому районі сталась пожежа на території будівництва, а в Обухівському районі пошкоджено приміщення комунального підприємства однієї з громад.
Під час масованої комбінованої атаки постраждав житель Івано-Франківщини. Чоловік перебував за кермом вантажівки та отримав осколкові поранення спини. Наразі його госпіталізовано до місцевої лікарні, медики надають усю необхідну допомогу.
До слова! Повітряна тривога у Києві та області досі триває. До слова! Оперативно про ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Які наслідки попередніх атак на Київ?
Усю ніч та ранок 23 грудня Росія атакувала Київщину дронами та ракетами. Внаслідок атаки у місті зафіксовано руйнування.
У Святошинському районі столиці є пошкодження скління вікон багатоповерхового будинку. Згідно з оприлюдненою інформацією, кількість поранених зросла до 5, серед них дитина 16 років.
Внаслідок обстрілу Київщини 29 листопада троє людей загинуло, а ще 38 осіб постраждали. Серед них одна дитина. Під ударом опинились одразу декілька районів столиці – Дарницький, Святошинський, Шевченківський, Солом'янський і Дніпровський.