Враг ударил по Киевской области: зафиксированы разрушения в нескольких районах и ранен человек

Россия продолжает циничные атаки против мирного населения и объектов критической инфраструктуры Украины. В результате обстрела Киевщины в ночь на 27 декабря есть раненый и зафиксированы разрушения в нескольких регионах.

Об этом сообщили в Киевской ОВА, пишет 24 Канал.

Что известно о последствиях обстрела Киевщины?

В ночь на 27 декабря враг атаковал Киев и Киевскую область, применяя ударные беспилотники, "Кинжалы", "Калибры", "Искандер-М", "Искандер-К" и баллистику.

По информации Киевской ОВА, в нескольких районах зафиксированы разрушения.

В Вышгороде повреждены окна многоэтажного жилого дома.

В Бориспольском районе подверглись разрушениям производственные помещения и два авто.

В Бучацком районе произошел пожар на территории строительства, а в Обуховском районе повреждено помещение коммунального предприятия одной из общин.

Во время массированной комбинированной атаки пострадал житель Ивано-Франковской области. Мужчина находился за рулем грузовика и получил осколочные ранения спины. Сейчас он госпитализирован в местную больницу, медики оказывают всю необходимую помощь.

Воздушная тревога в Киеве и области до сих пор продолжается.

