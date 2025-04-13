Мала не любила носити хрестик, а тоді сказала – надінь, – сум'янка про те, як пережила обстріл
- Російська армія 13 квітня завдала удару по центру Сум, внаслідок чого загинуло 36 осіб, ще 125 отримали поранення.
- Жінка з донькою – Тетяна і Ліза – опинилися в епіцентрі удару. На щастя, вони отримали незначні поранення, але досі оговтуються від пережитого.
- У коментарі журналістам жінка розповіла, чому опинилася на місці удару.
Російська армія 13 квітня завдала терористичного удару по центру Сум. Того дня весь світ облетіли кадри, як матір притуляє до себе та заспокоює маленьку донечку після обстрілу.
У коментарі журналістам жінка поділилася, як пережила жахливий день 13 квітня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Кордон.медіа".
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Збиралися до бабусі у гості
Росіяни вдарили балістичною ракетою по Сумах зранку 13 квітня – у Вербну неділю. Ворог використав ракету з касетним боєприпасом, аби вбити якомога більше людей.
В епіцентрі обстрілу опинилися й Тетяна з маленькою донечкою Лізою. Кадри, як матір заспокоює донечку після обстрілу, розлетілися чи не на весь світ. Нині у коментарі журналістам Тетяна розповіла про той страшний день.
Так, жінка розповіла, що 13 квітня разом з донечкою збиралася в гості до бабусі.
Коли одягалися, то донька каже, надінь мені хрестик. Вона не любить його носити, а в той день каже – "надінь". Я здивувалася ще так,
– пригадала Тетяна.
Після того, як зібралися, Тетяна разом з Лізою пішли на зупинку і сіли в той самий, який опинився в епіцентрі ракетного удару. Коли мама з донечкою зайшли в транспорт, то він вже був набитий людьми. За словами Тетяни, їм місцем поступився хлопчик-школяр. Як виявиться згодом, це 13-річний Кирило, який пізніше рятуватиме людей.
Тетяна пригадала, що сиділа з донечкою біля середніх дверей. Потім вона почула потужний вибух, відразу обгорнула донечку своїм тілом. Після того скрізь посипалося скло, були уламки та багато пилу.
Після того жінка намагалася вийти з автобуса, але не виходило встати. Тоді матері з дитиною подала руку інша жінка.
"Мені якась жінка подала руку, я вийшла. Вся увага була прикута до доньки, бо вона дуже сильно плакала і кричала, але краєм ока я побачила, як лежали довкола люди", – розповіла Тетяна.
Після того, як жінці з дитиною вдалося вибратися, то вони встали біля будинку й почали чекати на чоловіка. У той момент до них підійшла журналістка й запитала, чи можна їх сфотографувати.
"Коли я побачила, що це відео так розійшлося… коментарів багато писали. Мені так і незручно, адже ми наче якісь головні герої", – додала Тетяна.
На щастя, мама з донечкою отримали незначні травми – порізи від скла. Нині жінка розповіла, що дитина потроху відходить від стресу, а вона – навпаки. За словами Тетяни, вона почувається винною, що поїхали під час повітряної тривоги саме на цьому автобусі. Жінка стверджує, що вони запізнювалися на автобус, але чомусь встигли й опинилися в епіцентрі удару.
Тетяна, яка пригортала донечку на місці удару, розповіла про пережите: дивіться відео
Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару по Сумах загинуло 36 осіб, ще 125 – отримали поранення.