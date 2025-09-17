Команда Міжнародного агентства з атомної енергії, яка працює на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції, 16 вересня зафіксувала обстріли поблизу об'єкта. Фахівці також побачили чорний дим, що підіймався з трьох сусідніх локацій.

Що кажуть у МАГАТЕ про ситуацію на ЗАЕС?

Команда МАГАТЕ повідомила, що кілька артилерійських снарядів влучили за межі майданчика Запорізької АЕС, приблизно за 400 метрів від сховища дизельного пального. Попередньо, обстріл спричинив пожежі в ураженій рослинності, які наразі контролюються.

За даними місії, спорадичні обстріли тривали близько двох годин з 13:26 за місцевим часом, зокрема три постріли пролунали біля місця обстрілу близько 14:30. Також було чути стрілянину, а з головної адміністративної будівлі станції помітили дим за межами об'єкта. Команда поки не змогла відвідати район обстрілу, але планує зробити це пізніше за умови безпечної ситуації.

Попередньо повідомлень про жертви або пошкодження обладнання не надходило, однак інцидент ще раз підкреслив постійні загрози ядерній безпеці, зазначив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Військові дії все ще загрожують Запорізькій атомній електростанції. Те, що колись було практично немислимим – обстріли чи інша військова діяльність поблизу великих ядерних об'єктів – стало звичайним явищем під час цієї жахливої війни,

– наголосив Гроссі.

