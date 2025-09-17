Рядом поднялся черный дым: МАГАТЭ сообщило о новых обстрелах возле ЗАЭС
- Команда МАГАТЭ на ЗАЭС зафиксировала обстрелы вблизи объекта и заметила черный дым из трех соседних локаций.
- Обстрелы продолжались около двух часов и спровоцировали пожары в растительности.
Команда Международного агентства по атомной энергии, которая работает на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции, 16 сентября зафиксировала обстрелы вблизи объекта. Специалисты также увидели черный дым, поднимавшийся из трех соседних локаций.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет МАГАТЭ.
Что говорят в МАГАТЭ о ситуации на ЗАЭС?
Команда МАГАТЭ сообщила, что несколько артиллерийских снарядов попали за пределы площадки Запорожской АЭС, примерно в 400 метрах от хранилища дизельного топлива. Предварительно, обстрел вызвал пожары в пораженной растительности, которые сейчас контролируются.
По данным миссии, спорадические обстрелы продолжались около двух часов с 13:26 по местному времени, в частности три выстрела прозвучали возле места обстрела около 14:30. Также была слышна стрельба, а из главного административного здания станции заметили дым за пределами объекта. Команда пока не смогла посетить район обстрела, но планирует сделать это позже при условии безопасной ситуации.
Предварительно сообщений о жертвах или повреждениях оборудования не поступало, однако инцидент еще раз подчеркнул постоянные угрозы ядерной безопасности, отметил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Военные действия все еще угрожают Запорожской атомной электростанции. То, что когда-то было практически немыслимым – обстрелы или другая военная деятельность вблизи крупных ядерных объектов – стало обычным явлением во время этой ужасной войны,
– подчеркнул Гросси.
Что происходило на Запорожской АЭС в последнее время?
В МАГАТЭ рассказывали, что их эксперты не получили доступа к дамбе, которую построили российские оккупанты возле Запорожской АЭС. Эта дамба отделяет один из каналов станции от основного охлаждающего пруда.
В сети 12 августа распространяли кадры с задымлением вокруг Запорожской АЭС. Дым фиксировали возле грузового порта АЭС, там горел сухостой.
Интересно, что российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности сотрудничать с США по ЗАЭС, допуская участие Украины только при "благоприятных обстоятельствах". В ответ Министерство энергетики Украины отметило, что любые попытки России внедрить новые формы "управления" на ЗАЭС расцениваются как эскалация угрозы ядерной безопасности.