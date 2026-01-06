Люди сильно страждають, – херсонець розповів, як живе місто під постійними обстрілами

Херсон потерпає від російських обстрілів. В частині міста є проблеми з теплопостачанням, бо ворог регулярно атакує Херсонську ТЕЦ. Волонтери намагаються допомогти місцевим жителям і завозять в місто обігрівачі.

Про це в етері 24 Каналу розповів херсонський журналіст, редактор видання "Мост" Сергій Нікітенко, додавши, що комунальні служби працюють належним чином, в місті є електро- та водопостачання.

Яка ситуація в Херсоні зараз?

Серед цілей для ударів Росія обирає в Херсоні об'єкти критичної інфраструктури, зокрема медичні заклади. Їх намагаються закрити антидроновими сітками, але противник вдається до артилерійських обстрілів. Стосовно бізнесу, магазини й кафе в місті намагаються працювати попри постійний терор Росії.

Поряд з лікарнею є пекарня, вона досі працює, її продавчиня сказала, що вона не збирається нікуди переїжджати. У Херсоні функціонує безліч різних дрібних бізнесів. Ми в грудні зняли десять сюжетів про них і самі дивувалися, що стільки всього працює,

– озвучив Нікітенко.

Зі слів херсонського журналіста, виникають проблеми з постачанням певних харчових продуктів, бо не всі хочуть ризикувати і їхати в Херсон. Однак він наголошує, що це не критично, інші підприємці завозять необхідне, дефіциту продуктів в місті нині немає.

Щодо роботи комунальних служб, проблем в них дуже багато, перш за все – нема людей, готових працювати під обстрілами. Однак все одно вони працюють і роблять свою справу добре,

– підкреслив Нікітенко.

Нелегко в Херсоні і правоохоронцям. Вони теж під прицілом ворога. Днями через артобстріл постраждало двоє поліцейських в мікрорайоні Корабел на Карантинному острові.

"Люди сильно страждають. Вони працюють в дуже небезпечних умовах. Ми знімали восени репортаж з острова. Ви не уявляєте, на скільки страшно там перебувати, не кажучи вже про те, аби працювати. Вони там працюють цілі зміни, бережуть від мародерів порожні квартири, бо людей звідти евакуювали. Це притягує кримінальний елемент", – розповів Нікітенко.

Обстріли Херсона: останні новини

2 січня ворог атакував об'єкт теплогенерації. Внаслідок прильотів виникли перебої з теплопостачанням. Російська армія намагається залишити Херсон узимку без тепла. В цей день Дніпровський район внаслідок обстрілів частково був знеструмлений.

Наприкінці року внаслідок ворожої атаки частина Херсона залишилась без світла. Були зафіксовані пошкодження енергетичної інфраструктури. Росіяни завдали масованого удару з РСЗВ. Під обстрілом опинилися зокрема і житлові квартали.

На Різдво противник масовано атакував Херсон, вдаривши по місцевому ринку, де відбувалась торгівля. Внаслідок удару були зруйновані торгові точки, загинув 47-річний працівник ринку.



