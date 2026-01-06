Люди сильно страдают, – херсонец рассказал, как живет город под постоянными обстрелами

Херсон страдает от российских обстрелов. В части города есть проблемы с теплоснабжением, потому что враг регулярно атакует Херсонскую ТЭЦ. Волонтеры пытаются помочь местным жителям и завозят в город обогреватели.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал херсонский журналист, редактор издания "Мост" Сергей Никитенко, добавив, что коммунальные службы работают должным образом, в городе есть электро- и водоснабжение.

Какая ситуация в Херсоне сейчас?

Среди целей для ударов Россия выбирает в Херсоне объекты критической инфраструктуры, в частности медицинские учреждения. Их пытаются закрыть антидроновими сетками, но противник прибегает к артиллерийским обстрелам. Относительно бизнеса, магазины и кафе в городе пытаются работать несмотря на постоянный террор России.

Рядом с больницей есть пекарня, она до сих пор работает, ее продавщица сказала, что она не собирается никуда переезжать. В Херсоне функционирует множество различных мелких бизнесов. Мы в декабре сняли десять сюжетов о них и сами удивлялись, что столько всего работает,

– озвучил Никитенко.

По словам херсонского журналиста, возникают проблемы с поставками определенных пищевых продуктов, потому что не все хотят рисковать и ехать в Херсон. Однако он отмечает, что это не критично, другие предприниматели завозят необходимое, дефицита продуктов в городе сейчас нет.

Относительно работы коммунальных служб, проблем у них очень много, прежде всего – нет людей, готовых работать под обстрелами. Однако все равно они работают и делают свое дело хорошо,

– подчеркнул Никитенко.

Нелегко в Херсоне и правоохранителям. Они тоже под прицелом врага. На днях из-за артобстрела пострадало двое полицейских в микрорайоне Корабел на Карантинном острове.

"Люди сильно страдают. Они работают в очень опасных условиях. Мы снимали осенью репортаж с острова. Вы не представляете, на сколько страшно там находиться, не говоря уже о том, чтобы работать. Они там работают целые смены, берегут от мародеров пустые квартиры, потому что людей оттуда эвакуировали. Это притягивает криминальный элемент", – рассказал Никитенко.

Обстрелы Херсона: последние новости

2 января враг атаковал объект теплогенерации. Вследствие прилетов возникли перебои с теплоснабжением. Российская армия пытается оставить Херсон зимой без тепла. В этот день Днепровский район в результате обстрелов частично был обесточен.

В конце года в результате вражеской атаки часть Херсона осталась без света. Были зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры. Россияне нанесли массированный удар из РСЗО. Под обстрелом оказались в том числе и жилые кварталы.

На Рождество противник массированно атаковал Херсон, ударив по местному рынку, где происходила торговля. В результате удара были разрушены торговые точки, погиб 47-летний работник рынка.



