Росіяни підібрались ближче до Костянтинівки та почали частіше й сильніше обстрілювати місто. Однак їхні плани вчергове зруйнували українські сили – захисники утримують місто під своїм контролем та завдають противнику величезних втрат.

Українські сили завдають противнику серйозних втрат на тлі наступу на Донеччину. Про це пише The Economist із посиланням на командира батальйону безпілотних систем 44-ї бригади В’ячеслава Шутенка, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про тактику росіян?

Окупаційні війська, які перебувають вже набагато ближче до Костянтинівки, регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру міста.

Подібна ситуація раніше виникла в Покровську на початку літа. Поступовий наступ ворога зробив Дружківку мішенню для ще інтенсивніших обстрілів. З 6 жовтня в місті почала діяти 20-ти годинна комендантська година, а головну дорогу до Ізюма довелось перекрили через загрозу ворожих безпілотників.

Окупанти зарано зраділи: як відповіли українські захисники?

За інформацією видання, росіяни зазнали фактичної поразки попри тактичні успіхи. У серпні 2025 окупанти скористались проривом українських позицій поблизу Добропілля та просунулись вперед на 13 кілометрів, однак українським військам все ж вдалось стримати ворога, ба більше – оточити їх у двох котлах.

Підполковник Нацгвардії з бригади "Азов" Арсен (Лемко) Дмитрик повідомляє про значні втрати серед особового складу окупантів. За його словами, з серпня 2025 року вони втратили близько 10 000 вояк, а за останній тиждень українські військові знищили 50 ворожих танків і бронемашин.

Чисельність російських підрозділів у цьому районі зменшилась з кількох сотень до менш ніж ста солдатів.

Він наголосив, що успішні дії Сил оборони України стали можливими завдяки злагодженій роботі десятків підрозділів.

Як Росія планує відновлювати особовий склад?

Керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук розповів, що Росія наразі постає перед великими труднощами у поповнені особового складу війська. Через наступальні операції, зокрема через провалений літній наступ на сході України – запаси ресурсів вичерпані. Тож наразі Кремль має два способи поповнення армії.

Першим є залучення строковиків – замість весняно-осіннього призову Росія запровадила безперервний набір на строкову службу, що, за словами експерта, є тривожним сигналом. А другим варіантом є резервісти та мобілізовані. Кремль планує легалізувати перебування таких категорій військових на війні в Україні.

Ситуація свідчить, що мобілізація залишається пріоритетом, а начальник генштабу може отримати від керівництва додатковий людський ресурс.

Яка ситуація наразі в Костянтинівці?