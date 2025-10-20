Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, зауваживши, що ми з партнерами вже розробляємо метод протидії. Однак крім самих КАБів, треба збивати їхні носії.
Що може зупинити російські реактивні КАБи?
Військовий експерт зауважив, що КАБи Росії справді є проблемою останні два роки. Нещодавно ворог почав їх вдосконалювати – якщо раніше вони діяли без реактивного двигуна на дальності 70 – 90 кілометрів, то зараз дистанція набагато більша через його встановлення.
Це серйозна загроза. Ми з союзниками вже розробляємо засіб, який має діяти насамперед проти КАБів та безпілотників. Реалізація проєкту запланована до кінця року,
– наголосив він.
Романенко додав, що також вадливо знищувати носії керованих авіабомб. Для цього потрібно мати зенітно-ракетні комплекси дальньої дії або винищувачі, оснащені ракетами "повітря-повітря".
Куди Росія вже вдарила модернізованим КАБом?
Сьогодні, 20 жовтня, Росія вперше запустила КАБ на Полтавську область.
Днями раніше керована авіабомба пролетіла 130 кілометрів та завдала удару по Лозовій, що на Харківщині. Пошкоджено 11 будинків, відомо про 6 постраждалих.
Ще раніше КАБ вперше дістався до околиць Миколаєва. На щастя, постраждалих немає.