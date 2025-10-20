Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, зауваживши, що ми з партнерами вже розробляємо метод протидії. Однак крім самих КАБів, треба збивати їхні носії.

Що може зупинити російські реактивні КАБи?

Військовий експерт зауважив, що КАБи Росії справді є проблемою останні два роки. Нещодавно ворог почав їх вдосконалювати – якщо раніше вони діяли без реактивного двигуна на дальності 70 – 90 кілометрів, то зараз дистанція набагато більша через його встановлення.

Це серйозна загроза. Ми з союзниками вже розробляємо засіб, який має діяти насамперед проти КАБів та безпілотників. Реалізація проєкту запланована до кінця року,

– наголосив він.

Романенко додав, що також вадливо знищувати носії керованих авіабомб. Для цього потрібно мати зенітно-ракетні комплекси дальньої дії або винищувачі, оснащені ракетами "повітря-повітря".

Куди Росія вже вдарила модернізованим КАБом?