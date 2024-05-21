Можливі пуски ракет: Світан сказав, де росіяни зібрали свої літаки

Російські окупанти регулярно проводять масовані обстріли України. Тому саме місця базування їхніх бомбардувальників можуть бути наступною ціллю для нашої держави.

Стало відомо, що росіяни зібрали на базі "Оленья" третину боєздатних бомбардувальників Ту-95 і Ту-22. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі, Роман Світан, розповів 24 Каналу, що відстань до цієї бази від кордону з Україною майже 2 тисячі кілометрів, тому для ураження такої цілі потрібні відповідні безпілотники.

Дивіться також Росія підняла аж 6 бортів: що відомо про МіГ-31К, які можуть атакувати "Кинджалами"

Чому саме база "Оленья" стала основною

Для того, щоб Україні досягнути до такої цілі потрібні відповідні засоби. Але ця база важлива та є однією з головних, тому такі спроби варто робити. Крім неї, є ще декілька аеродромів на Близькому Сході, зокрема Чернігівка, Українка, Зелений Клин.

Роман Світан зауважив, що все це українські назви, українців там дуже багато, тому ми чудово знаємо, що відбувається. Проте відстань від цих баз досить велика – понад 7 тисяч кілометрів, тому росіянам не вигідно запускати звідти свої літаки.

Натомість з "Оленьї" 2 тисячі кілометрів і вихід на Каспійське море. Далі скидання ракет і повернення назад або в Енгельс. Тому ескадрилья зараз там стоїть. Вони можуть бути готові до пуску ракет, тому треба бути дуже обережним,

– наголосив полковник ЗСУ в запасі.

Здебільшого окупанти підіймають літаки вночі, а вже під ранок в Україну заходять ракети для виконання бойових завдань. Українська ППО до цього готова.

Росія масовано обстрілює Україну